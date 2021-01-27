外資、投信大買電子五哥 宅經濟、電動車概念股也獲追捧

外資今 (27) 日期現貨同步做空，資金在電子族群輪動，大買鴻海等組裝代工廠逾 5.7 萬張，此外，宅經濟相關的雙 A，以及明基友達集團的友達、佳世達，以及電動車題材的廣宇等，同樣獲外資及投信青睞。

三大法人合計賣超 57.9 億元，外資昨天狂砍台股 288 億元後，今天再賣超 53.11 億元，期貨空單也增加 606 口至 2.81 萬口；投信轉為賣超 4.65 億元；自營商也賣超 0.19 億元。

外資今日大買宅經濟概念股以及下游組裝代工廠，包含宏碁 4.14 萬張、緯創、和碩、英業達逾萬張，鴻海以及仁寶也獲外資加碼，另外，外資也買超元大台灣 50 反 1 2.51 萬張。

外資也在同一族群換股操作，買超友達 2.77 萬張、賣超彩晶 2.68 萬張以及群創 1.43 萬張；買超華邦電 8000 張、賣超旺宏 1.05 萬張；此外，聯電法說會前夕也遭外資棄守 1.58 萬張，其餘欣興、華航、新光金、開發金也被外資調節逾萬張。

投信方面，同樣鎖定代工廠鴻海、仁寶、英業達、緯創、和碩、廣達，以及面板顯示器相關的友達、佳世達，另外，電動車相關題材的廣宇、貿聯 - KY、智伸科也獲加碼。

投信賣超方面，同樣大賣群創 3.61 萬張，其餘電子股則賣超華邦電、聯詠、旺宏較多，另外，陽明、榮成、大成鋼、台玻等傳產股，也成投信今日調節主要標的。