【日盛投顧】終止連三跌 量縮守穩月線之上

◆盤勢分析

1. 指數於 1/21 創高後，1/22-1/26 連續三個交易日修正，周三台股止跌向上彈升，盤中最高點來到 15,837 點，多方試圖收復 10 日線，但指標權值股 2330 台積電買盤氣氛較保守，削弱指數反彈氣勢，最終加權指數上漲 42.6 點，收在 15,071.45 點，漲幅為 0.27%，成交金額則為 2939.82 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 57.91 億元：外資賣超 53.06 億元、投信賣超 4.66 億元、自營商賣超 0.2 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價穩量縮格局，籌碼稍作沉澱，有利短線回穩。

(2)均線：指數目前以月線 (約 15,495 點) 作為關鍵支撐，未帶量站穩 5 日線 (約 15,895 點) 前以整理格局視之。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈死亡交叉，且開口擴大，短線上處震盪整理格局。

3. 櫃買指數周三終場上漲 0.74%，收在 186.74 點，目前處於月線 (約 186 點) 之上，近日 2330 台積電漲勢休息，中小型股表現空間或有機會放大。

4. 觀盤重點：因國內疫情疑慮增溫、農曆封關倒數，我們認為近日加權指數進入區間整理格局機率較高，下檔以月線為多空分水嶺，現階段輪動速度快，操作強勢股仍須留意資金比重控管，選股方面則可留意車用、IC 封測、NB / 宅經濟、5G PCB、自行車、高爾夫球等。

結構電動車、自行車、NB / 宅經濟漲勢領先

1. 電動車: 美國總統拜登宣布，將推動美國聯邦政府所有車輛電動化，總計預期將汰換約 65 萬輛交通用車，能源轉型話題吸引市場目光，周三台股電動車概念股吸晴，3552 同致、5243 乙盛 - KY 強勢漲停，4551 智伸科、3665 貿聯 - KY、6288 聯嘉、6279 胡連、5439 高技亦同步上攻。

2. 自行車: 全球自行車需求展望正向，歐美市場延續成長動能，周三自行車概念股成盤面主流之一，9921 巨大、9914 美利達、5306 桂盟皆同步上漲。

3.NB / 宅經濟: 在遠距商機延續下，筆電出貨量可期，相關電子代工廠首季營運展望正向，周三 NB 概念股 2353 宏碁、2357 華碩、3231 緯創、2356 英業達漲勢亮眼，另外，鋰電池、電源供應器、板卡相關個股如 3323 加百裕、6203 海韻電、3515 華擎亦有表現。

4.5G PCB:5G 高頻高速時代來臨，PCB 廠積極投入相關高階技術研發，基本面穩建之 PCB 個股 4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2383 台光電於 2020/12 月漲幅落後大盤，近日見轉強跡象。