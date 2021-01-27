對沖基金狂虧被迫平倉 GameStop盤前股價再飆100%

GameStop(GME-US) 周三 (27 日) 盤前股價持續上飆，漲幅再破 100%，散戶投資人持續簇擁入市，迫使對沖基金 Melvin Capital 認虧平倉。

GameStop 周三盤前股價漲幅一度飆破 100% (圖：Investing.com)

對沖基金梅爾文資本管理公司 (Melvin Capital) 負責人 Gabe Plotkin 向 CNBC 記者 Andrew Ross Sorkin 表示，在遭受鉅額虧損後，該公司已於周二下午進行空頭平倉。

目前無法確認梅爾文平倉後的虧損額，但對沖基金 Citadel 和 Point72 已向梅爾文資本挹注近 30 億美元資金，幫助支撐財務狀況。Plotkin 也澄清外界對於梅爾文破產的臆測。

近期 GameStop 被眾多對沖基金視為熱門空頭目標，但在社群平台 Reddit 上的散戶大軍合力軋空下，GameStop 股價瘋狂噴高。分析公司 S3 Partners 數據顯示，今年迄今，GameStop 空頭累計虧損額已超過 50 億美元。

麻薩諸塞州最高金融監管機構認為，1 月 12 日以來，GameStop 股價已自每股 19.95 美元，躍升至每股 148 美元，顯示該股票的期權交易存在「系統性錯誤」(systemically wrong)。