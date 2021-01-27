瑩碩擴大與中國藥廠合作 授權精神科用藥

瑩碩生技 (6667-TE) 今 (27) 日宣布，與中國央企華潤雙鶴全資子公司華潤雙鶴利民藥業簽訂新產品開發協議，授權精神科藥物帕利哌 (音派) 酮緩釋片，瑩碩將依藥品開發進度，取得里程碑權利金以及產品上市後的銷售權利金。

瑩碩 2019 年就與中國央企華潤集團旗下華潤賽科藥業簽署戰略合作意向書，攜手開展多項技術平台與藥品的研發專案，此次再度與中國央企華潤集團合作，雙方進一步鎖定中國精神科藥物市場，深化及擴大技術平臺與藥品的開發夥伴關係。

根據協議，瑩碩將獨家授權帕利哌酮緩釋片的中國地區藥品開發與銷售權利給雙鶴利民，雙方共同進行藥物開發、臨床試驗與藥物領證事宜；瑩碩將依藥品開發進度，享有里程碑權利金以及產品上市後的銷售權利金。

瑩碩總經理顏麟權表示，帕利哌酮緩釋片為高技術緩控釋製劑，屬於第二代抗精神病藥品，臨床上作為抗思覺失調症的第一線用藥。據統計，2019 年帕利哌酮緩釋片全球銷售額約 5.7 億美元，該藥品 2018 年進入中國國家基本藥物目錄、2019 年納入國家醫保目錄，由於醫保是中國藥品市場最大買家，該藥品市場的成長空間可期。

顏麟權指出，從全球醫藥市場規模觀察，精神相關藥物包括抗憂鬱症、抗精神分裂 (思覺失調)、抗焦慮藥物的市場規模僅次於心腦血管類藥物，是全球第二大用藥領域，中國市場近年來的成長快速，潛在的藥物開發商機龐大。