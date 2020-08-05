東生華攜瑩碩開發心血管新藥 目標銷售規模上看760億元

東生華 (8432-TW) 與瑩碩生技 (6677-TE) 今 (5) 日共同宣布，將合作開發障礙心血管新藥 ABTA，由東生華負責藥品開發與銷售，瑩碩則可取得產品簽約金、開發里程碑金及銷售權利金分潤，目標新藥上市後，藥物銷售規模達 760 億元。

東生華與瑩碩今日簽署藥物開發合作協議，雙方將開發具高度技術障礙心血管新藥 ABTA19，並進軍全球市場。東生華表示，心血管新藥 ABTA19 鎖定高血壓族群，據國際藥品研調機構統計，此類藥品市場快速成長，尤其亞太地區每年成長率達雙位數。

根據雙方協議，瑩碩可獲得產品的簽約金、開發里程碑金及未來海外上市後的銷售權利金分潤；東生華則將負責所有國家新藥臨床開發、藥證查驗登記及行銷，並有該藥品相關權利，預計 2 年內完成臨床實驗，目標口服降高血壓藥物銷售規模可達到 760 億元。

東生華總經理楊思源表示，公司具有心血管新藥劑型開發經驗，且陸續在泰國、香港、菲律賓、緬甸及馬來西亞等地區申請藥證，預計明年藥品可上市，有助未來心血管新藥 ABTA19 銷售布局。

瑩碩董事長王建治指出，雙方過去在台灣市場曾多次合作，瑩碩在藥物傳輸平台具開發實力，考量提升既有的產品組合，選定複方心血管藥物，拓展海外市場。