〈世紀鋼法說〉小金雞世紀離岸風電前10月EPS 5.94元 11/30登興櫃

世紀鋼 (9958-TW) 旗下世紀離岸風電預計 11 月 30 日登錄興櫃，前 10 月大賺逾半個股本，每股純益 5.94 元，公司表示，目前在手的水下套筒式基樁 (Jacket)、水下基樁 (Pin Pile) 訂單共有 167 組，預計 2023 年中陸續完成交付。

世紀離岸風電表示，水下基樁方面，沃旭的 81 支已在 11 月全數完成，目前正在製造的是幫 A 公司代工的 36 組，預估明年第一季完成，至於 CIP 的 69 組，也在等待開工通知，預計明年 1 月開始生產製造、12 月完成。

世紀離岸風電也拿下 CIP 總價 165 億元、共 62 組的水下套筒式基樁合約，目前分二期生產，第一期 16 組今年 4 月生產、明年 8 月完成；第二期 46 組則預計明年 1 月生產、2023 年 7 月完工。

世紀離岸風電今年上半年每股純益僅 0.64 元，但進入第三季大爆發，每股純益衝上 4.18 元、10 月每股純益 1.12 元，前 10 月每股純益 5.94 元，賺逾半個股本。

近期同業生產的水下基礎出現焊裂情況，更傳出恐遭開發商砍單，對此，世紀離岸風電表示，事件發生後，開發商也再次檢查已出貨的基樁，但並沒有發現問題。

世紀離岸風電強調，因為在設備上投入大量成本，需要外包的工段非常少，品質上也比較穩定，此外，也會持續培訓焊接工人，維持技術水準。