〈財報〉iPhone12出貨暢旺 LGD上季營業利益三年最強

南韓 LG 顯示 (LG Display，LGD)(034220-KR) 2020 年 Q4 盈餘攀抵逾三年高點，且連兩季獲利，反映蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone 出貨量增加的貢獻，分析師看好這股動能將延續到 Q1。

LGD 去 年 Q4 營業利益 6850 億韓元，從前年同期虧損 4220 億韓元轉盈，且是 2017 年 Q2 以來最高單季盈餘，大幅超越 Refinitiv 12 名分析師預測中數 2860 億韓元。

Q4 營收年增 16% 至 7.5 兆韓元。

LGD 在財報聲明中說：「全球居家熱潮延續到 Q4 ，電視及 IT 產品需求依然暢旺。」

LGD 電視及智慧型手機 OLED 面板的出貨及價格上揚，在中國廣州的 OLED 面板工廠的產能滿載，都推升 Q4 業績。

分析師認為，由於蘋果 iPhone 12 使用的 OLED 面板出貨量增加，且電視機使用的 LCD 面板價格上揚，公司獲利有望攀升。

分析師看好 iPhone 12 的強勁銷售，能繼續推升 LGD Q1 表現。Yuanta Securities Korea 分析師 Kim Kwang-jin 說：「Q1 是傳統淡季，但是今年情況不同，LGD 將能延續轉盈的好表現，理由是 iPhone 12 銷售可能讓面板出貨年增一到兩倍。」

LCD 面板價格漲勢預料也有利 LGD 營運。該公司去年上半年約 80% 玻璃基板來自日本電氣哨子 (NEG)，而 NEG 高槻市廠房去年 12 月跳電，這可能導致 LGD Q1 面板出貨下滑，但價格上漲將可彌補這層衝擊。

受獲利了結賣壓影響，LGD 股價盤中下跌逾 2%，而韓股 Kospi 指數小跌 0.1%。