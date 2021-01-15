結盟塔可鐘！明年推素肉新品 超越肉類大漲15%

美國人造肉商超越肉類 (Beyond meat) (BYND-US) 週四大漲近 14%，係因傳聞稱超越肉類將跟全美第四大餐廳、美國墨西哥快餐店塔可鐘 (Taco Bell) 合作，後者擬擴大素食選項。

Yum! Brands (YUM-US) 旗下的塔可鐘表示，目前正與「超越肉類合作開發一種新的植物蛋白，將於明年進行測試。」此舉為該餐廳大規模修改菜單的計畫一部分，強調非肉類的選項。塔可鐘表示，去年精簡化而犧牲的 2 種熱門素食選項 Cheesy Fiesta Potatoes 和 Spicy Potato Soft Taco 也將在 3 月重新上架。

超越肉類週四大漲 17.12 美元或 13.66%，收 142.47 美元。

塔可鐘是超越肉類最新合作夥伴，超越肉類已與其他 Yum 旗下品牌合作，包括中國的必勝客、肯德基，以及其他大品牌餐廳，如麥當勞 (MCD-US) 推出的 McPlant (但也因為擔心超越肉類可能不是麥當勞唯一供應商，所以導致超越肉類股票遭拋售。)

塔可鐘表示，希望藉由與超越肉類的合作來吸引新消費族群與年輕顧客，且速食餐飲同業也泛起這股植物蛋白潮。

塔可鐘之舉肯定了消費者傳統飲食習慣的改變，逐漸朝更健康飲食的方向改變，也再次聚焦不斷成長的人造肉市場，甚至在 2020 疫情年的推波助瀾下，有分析師認為人造肉市場 4 年內可能達到 80 億美元規模。