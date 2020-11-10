麥當勞推McPlant無肉產線 超越肉類盤後重挫22%以上

美國最大餐飲連鎖店麥當勞 (MCD-US) 宣布，明年將在幾個市場上測試素肉漢堡，因為麥當勞菜單上增加了以植物為基礎的產品，並將其命名為「McPlant」。

國際總裁 Ian Borden 表示，McPlant 生產線也包括雞肉替代品。麥當勞沒有透露生產線的供應商，該公司發言人拒絕透露，僅稱這些產品非由麥當勞公司本身製造。

素肉漢堡領導者超越肉類 (Beyond Meat) (BYND US) 表示，公司共同創造的植物肉餅也會供貨給 McPlant 生產線。

超越肉類週一盤後公布第三季財報遠低於華爾街預期，盤後重挫 22% 以上，週一交易時間因過於震盪而 2 度暫停交易。

麥當勞去年 9 月已開始在安大略省的數十家餐廳試賣素肉漢堡 (P.L.T. 漢堡），使用超越肉類的植物肉餅。今年 4 月麥當勞結束試賣，並稱目前沒有重新開賣素肉漢堡的計畫。

麥當勞前執行長 Don Thompson 也是超越肉類的董事之一，投資者推測，兩家公司之間的聯繫可能意味著長期合作夥伴關係，超越肉類應可成為麥當勞的供應商。

麥當勞的素肉漢堡在國際市場上已成功出擊，例如德國餐廳菜單上就提供雀巢公司生產的素肉漢堡。

麥當勞執行長 Chris Kempczinski 表示，各地市場會選擇何時、是否加入 McPlant 選項，確切的節奏端視當地消費者需求。

麥當勞週一盤前公布第三季財報，其獲利和營收均高於分析師預期，其投資者更新報告預測，2021 年和 2022 年系統範圍內的銷售成長將為個位數中值。

