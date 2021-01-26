〈金融業防疫升級〉營運不能中斷 7家金控戰疫啟動

疫情持續升溫，金融業作為國家經濟重要產業，金管會要求務必營運不中斷，因此，國泰金 (2882-TW) 今 (26) 日開出第一槍，明確宣布制定集團一致性防疫分級應變措施，金管會也統計，已有 3 家本國銀行、4 家外國銀行及陸銀在台分行實施異地辦公。其實，目前加上國泰金，已經有富邦金 (2881-TW)、玉山金(2884-TW)、兆豐金(2886-TW)、永豐金(2890-TW)、中信金(2891-TW)、第一金(2892-TW) 等 7 家金控啟動防疫升級。

國泰金今天率先宣布，全集團 5.5 萬名員工，國泰集團除了建立內部通報機制，隨時掌握人員風險狀況外，自明天 1/27 開始「居家辦公」先由金控單位員工分為 A、B 二組，陸續於本周內啟動居家辦公，其餘各子公司依準備進度陸續加入。同時，各公司亦已完成異地辦公前置作業，包括備援人力、場地、設備等皆已完成規劃，後續可因應疫情發展，視需要啟動異地辦公；並取消大型會議。

為確保業務持續不中斷，富邦金表示，自去年疫情期間即已備妥異地辦公及居家辦公方案，部分關鍵業務自去年持續執行異地辦公至今。期間仍持續監控疫情變化而啟動相關防疫措施。

如：一、富邦金自 1 月中旬起，即啟動各大樓訪客管制措施，除來訪前須進行疫調外，將引導訪客至限定樓層及區域，禁止進入辦公場所。二、相關子公司均依業務性質盤點人力，並完成異地辦公及居家辦公規劃，及備妥相應的軟硬體設備，於去年 12 月至今年 1 月已陸續完成居家辦公演練，並於本月因應疫情升溫啟動部分同仁居家辦公。三、有關公務類等相關群聚活動，將暫停或延後舉辦。四、除配合中央流行疫情指揮中心的隔離措施外，已採取更高防疫規格以保障員工健康及職場安全。

而自去年疫情發生迄今，北富銀即安排必要人力進駐第二備援辦公室，總行單位持續實施分時段上班，以分散風險。今年初疫情升溫，北富銀也隨之加強各項措施，包括重啓大樓出入管制措施、完成防疫物資與設備準備、多梯次居家辦公演練等，全台各分行亦保持來客量額溫、酒精消毒、排隊與等候區間隔，以及公共空間設備定時消毒等防疫步驟，後續將隨時依政府公告的疫情狀況，分階段實施異地辦公及居家辦公，以維持穏定的金融服務。

玉山金表示，為降低疫情衝擊，玉山銀行配合政府防疫工作，超前部署啟動「營運持續計畫」，包含財金處、資訊處、個金處、法金處外匯服務中心、客服中心等都已擬定相關規劃如異地備援的分區、分組上班、居家辦公等，其中，財金處將於 1/29(五) 實施，讓各單位能依疫情變化即時因應，確保提供顧客持續穩定的金融服務。

玉山金進一步指出，由於部桃醫院爆發疫情擴散，玉山的桃園區營業單位均暫停外訪顧客，且全行避免非必要會議，維持社交距離，並已決定全行春節拜年活動及開春團拜取消，桃園區各單位主管可視情況實施行銷人員（AO / 理專 / RM) 分組居家辦公。

兆豐金表示，兆豐銀行防疫升級，由總經理蔡永義召開防疫小組會議，決議超前部署，立即啟動總行的分組異地辦公，分行方面也加強異地備援演練，務必落實備援到位，讓服務不中斷。兆豐銀行目前已全面加強消毒，並請客戶確實配合戴口罩及量測體溫等防疫措施。且已備妥 24 萬個口罩，確保口罩供應無虞。另外，兆豐銀行也函令各分行全面暫停部門聚餐、避免前往公共場合；若有同仁收到部桃專案居家檢疫通知者，將會給予公假。

至於兆豐銀行的海外分行，面對疫情挑戰更加嚴峻，多數兆豐銀行海外分行已實施分組辦公或居家辦公許久，兆豐坦言「防疫兼顧營運，十分辛苦。」除了銀行部分已經啟動防疫升級，兆豐票券則自下週開始，而金控及證券、保險將於明天確定實施日期。

永豐金則表示，永豐銀行在去年春節期間就已超前部署成立疫情指揮中心，防疫計畫分兩階段，首先，要求全體同仁戴口罩、測量體溫並備妥防疫物資，著手規劃並擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。第二階段為「營運不中斷計畫」，在去年攜手台灣微軟導入 Windows Virtual Desktop (Windows 虛擬桌面) 服務，短短兩周就完成遠端辦公架構，並在不須額外購置硬體伺服器及設備下，讓上百位企業員工可以使用家中電腦透過雲端介面安全連結公司的電腦桌機，不僅可照常辦公、提供給客戶的服務不中斷，更無須擔心資安威脅或者機密資料外洩問題。

中信金也啟動金控及子公司「重大傳染病事故持續營運因應計畫」，中信金表示，鑒於疫情快速發展，為維繫集團業務持續營運，中信金控已啟動集團各公司參照中央流行疫情指揮中心「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 疫情持續營運指引」及「重大傳染病事故應變計劃」，完成重大傳染病事故持續營運因應計畫，以即時採取階段性的應變措施。

中信金強調，自去年以來，該公司就持續採取各辦公大樓防疫動線及門禁管制，各單位指派專人每日統計回報健康狀況，並落實預防感染防疫措施。

近期因應國內感染確診案例數增加，為應變疫情升溫可能造成的風險，中信金的防疫機制進一步升級，包括：一、人員交流管理: 限制跨棟交流、減少實體會議、互動訓練以及外部人員的出入管制。二、職場休閒設施、員工餐廳及社團活動管制。三、員工上下班分流管理：採取三班制及彈性班別。四、居家辦公 / 異地備援的前置作業全數底定，並已啟動部分高風險單位居家辦公，未來將因應疫情發展需要，適時啟動必要的相關作業。

第一金則表示，第一銀行總行將於下週啟動異地辦公，2、3 月規劃的大型活動都已暫緩取消。