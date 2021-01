〈金融業防疫升級〉國泰金5.5萬員工分批居家辦公 大型會議全喊卡

因應近期國內疫情再度擴大,國泰金 (2882-TW) 今 (26) 日宣布,制定集團一致性防疫分級應變措施,全集團 5.5 萬名員工,於本週陸續啟動部分同仁居家辦公,同時,各公司亦已完成異地辦公前置作業;並取消大型會議。

國泰金金控加上五家子公司所有員工數達 5.5 萬人,由於金融業為特許行業,防疫更需要上緊發條,國泰金表示,為快速因應疫情變化,即時採取合適應變措施,國泰金控已於去年參考國內疫情發展歷程及政府與企業各時期管制作為,制定集團一致性疫情分級應變標準,本次入冬疫情升級後,國泰金控即依此標準,再度分級採取應變措施。

國泰金表示,因應冬季疫情高峰,且適逢春節假期,國泰集團除了建立內部通報機制,隨時掌握人員風險狀況外,亦於本週陸續啟動部分同仁居家辦公,同時,各公司亦已完成異地辦公前置作業,包括備援人力、場地、設備等皆已完成規劃,後續可因應疫情發展,視需要啟動異地辦公。

國泰金進一步指出,該集團自去年 4 月下旬迄今均已分流上下班,集團非對外營業據點的員工已調整為 4 個上下班時間,午休時段同步調整,避免用餐人員聚集。

此外,國泰金自去年 12 月起,已停止舉辦室內 50 人、室外 200 人的大型實體活動及會議,若有低於上述人數的小型會議,參加會議全程則規定都要配載口罩,並維持社交距離;且跨棟間減少往來、移動,盡量採視訊或電話會議。

其他防疫配套部分,國泰金指出,包括強化職場清潔,提高公共空間消毒頻率,各出入口放置酒精加強人員手部 清潔。大樓人員進出管控,除進出須接受體溫量測外,並指定特定樓層接待訪客,以與辦公空間區隔。同時,防疫相關資源,如口罩、酒精消毒液、額溫槍等,也由集團統籌規劃、調度。

不過,國泰金強調,「教育訓練 O 時差不中斷」,國泰同仁例行教育訓練,不因疫情停擺,利用線上教育系統進行 (Any Where Any Time) 皆可進行,且透過課後線上檢核,即時掌握同仁課後成效。

此外,值得一提的是,隨著疫情升溫,國泰人壽為了守護台灣的防疫醫護人員們,提供「醫護人員慰問金」,不限保戶皆有保障,為日以繼夜照顧台灣健康的醫護人員盡一份心力。國壽提到,有感白衣天使的辛勞,如醫護人員不幸確診新冠肺炎,即便是非國壽保戶也立即提供 2 萬元慰問金;如確診醫護人員為國泰人壽保戶,則提供 5 萬元慰問金,與醫護人員一同抗疫。