〈台股盤後〉電金、傳產權值股一面倒 今年來首度跌破10日線

台股今 (26) 日早盤由台積電回神領軍，一度重回萬六，但在 午盤前後，台積電再遭賣壓襲擊翻黑，加上電子權值股同遭空襲，台塑四寶及金融權值股一片綠油油，大盤賣壓出籠、一路狂瀉，終場大跌 287.69 點，收在 15658.85 點，成交值 3526.24 億元，為今年以來首度跌破 10 日線。

外資連日空襲，台積電上周四創高收 673 元後，近日股價陷入回檔修正，今日以紅盤開出後，盤中翻黑，跌幅不斷擴大，最低下跌至 610 元，終場跌 2.5%，收 617 元，近 3 個交易日市值已蒸發 1.45 兆元。

除台積電走弱，電子權值股也一面倒，聯發科、聯電、國巨均下挫超過 4%，日月光投控下跌 3.5%，鴻海、股王大立光跌幅也超過 0.6%。

傳金權值股同樣難逃賣壓，台塑四寶中，台塑化下跌超過 2%，台塑、南亞、台化跌幅逾 1%；富邦金、中信金、國泰金、第一金等金融權值股，均走跌超過 1%。

傳動元件廠除漲價題材持續發酵外，在中國推內循環下，工具機廠訂單回春，傳動元件族群股價再度強勢表態，全球傳動亮燈漲停、直得漲逾半根停板，上銀集團旗下大銀也強攻漲停。

IC 設計族群個股持續輪動，松翰、倚強股份、佑華逆勢漲停，聯傑漲幅超過 3%，偉詮電、虹冠電、類比科、凌通、通泰表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，拜登簽署買美貨行政命令，市場預期亞洲商品銷售將受到一定阻礙，導致亞股出現明顯壓力，台股也因此震盪拉回，但成交量已開始萎縮；後續觀察下半周美國重量級科技股財報展望，若對後市展望正向，才有機會帶動科技類股再度轉強，估短線大盤將維持弱勢震盪整理。