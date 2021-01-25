外資再倒台積電2.8萬張 近5日狂砍逾10萬張 內資積極承接

台股今 (25) 日以 15946.54 點作收，下跌 72.49 點或 0.45%，成交量 3512 億元，三大法人賣超 154.43 億元，其中外資再砍台積電 2.8 萬張，累計賣超張數突破 10 萬張，不過內資積極承接，買超逾 4000 張。

三大法人今日土洋對作，外資再大賣台股 209.82 億元，投信、自營商分別買超 41.46 億元與 13.86 億元，總計賣超 154.43 億元；期貨方面，外資加碼空單 1572 口，空單未平倉口數來到 29123 口。

外資上周重手狙擊台積電 6.1 萬張，創疫情以來最重，今日續砍台積電 27583 張，累計 5 日賣超張數近 11 萬張，外資持股比再降至 76.03%；內資則是積極承接，投信今日買超台積電 2773 張、自營商則買 1265 張。

聯電今日也遭外資狙擊，賣超 3.3 萬張；外資其他賣超標的包括長榮 4.2 萬張，位居賣超之冠，國泰台灣 5G + 逾 2 萬張，欣興、京元電子、陽明等都有逾 1 萬張。

外資買超標的鎖定多檔銅板股，旺宏約 2.8 萬張位居買超冠軍，彩晶也獲買超逾 2 萬張，元大滬深 300 正 2、中信金、友達、鴻海等都有超過 1 萬張，其他包括富邦金、群創、中興電、技嘉。

投信大舉買超聯電 7192 張，並跟進外資買進鴻海 5156 張，其他買超電子股包括金居、台積電、仁寶、中美晶、英業達、緯創、世界、和碩等；賣超標的包括群創、南亞科、金像電、敦泰、中鋼、台玻等都有逾千張賣超。

自營商買超前 10 名分別為友達、群創、華邦電、旺宏、鴻海、大成鋼、長榮、台積電、中興電與富邦金；賣超標的前 10 名分別是開發金、聯電、陽明、英業達、南亞科、仁寶、景碩、緯創、兆豐金、福懋。