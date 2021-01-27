三家銀行瞄準宮廟經濟 電子支付可添香油錢、ATM點燈祈福

農曆新年將至，全台宮廟點燈潮即將展開，不只點燈，新春到寺廟走春參拜添香油錢、捐款等，在在都是金流，愈來愈多金融業瞄準「宮廟經濟」，包括凱基銀行協助全台 10 大宮廟建置電子支付系統擁抱嗶經濟，國泰世華銀行與永豐銀行則結合自家 ATM，讓民眾在 ATM 就能點燈祈福。

現在到寺廟走春參拜時，不必攜帶現金，只要帶張悠遊卡或信用卡，即可輕鬆添香油錢、點燈或捐款！凱基銀行攜手宮廟擁抱「嗶經濟」，協助全台 10 大宮廟建置電子支付系統，方便民眾運用悠遊卡及信用卡，或以 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 完成支付。預期農曆春節期間交易量可達全年度宮廟電子支付總額的 40%，65 歲以上長者亦為經常使用客層，傳統宮廟已成為實踐場景金融的場域。

根據內政部「全國宗教資訊網」資料庫顯示，截至 2019 年底全國正式登記的一般寺廟宮廟共 12279 座，通常農曆春節前後是信眾點燈、捐款的旺季。早在 2019 年中，凱基銀行嘉南區分行觀察到「每日收受現金善款」是廟方在管理上的最主要痛點，於是開始主動建議廟方評估導入悠遊卡、一卡通等電票收付系統，2020 年初新冠肺炎疫情爆發，更促使廟方思考「無接觸服務」的必要性。

凱基銀行表示，推廣一年多來，已順利協助台南首廟天壇、嘉邑城隍廟等 10 間宮廟陸續建置電子支付系統，預期 2021 年將有更多大台北、基隆的在地廟宇加入「嗶經濟」行列。

凱基銀行法金產品發展處資深副總經理盛嘉珍表示，場景金融的核心應從「解決需求痛點」出發，讓客戶身處不同生活場域，皆能享用便利金融服務。根據合作宮廟的觀察，整體交易筆數的佔比已有 3 成來自電子支付，主要用於買金紙時添香油錢、點光明燈等兩大項目，使用客群的年齡相當普及，除了 30-45 歲青壯族群愛用外，連 65 歲年長者也很習慣「嗶」一下的付款方式。因應疫情升溫，凱基銀行目前正協助幾間宮廟同步建置官網線上刷卡系統，以及信用卡定期定額扣款功能，讓遠在外地的遊子也能輕鬆點燈或捐款。

盛嘉珍指出，2020 年合作宮廟的電子支付交易金額約達新台幣 800 萬，農曆春節初一至十五半個月的交易量即達全年度總額的 40%，其次的交易高峰期為農曆 7 月。凱基銀行一方面幫助最傳統的宮廟產業，無痛進行數位轉型；另方面協助廟方打造金流管理平台，並提供財務管理解決方案，廟方可藉此強健管理體質。對凱基銀行而言，這是很有意義的跨界合作，有助於提升在地客戶的黏著度。

其實，除了凱基銀協助宮廟建置電子支付系統，國泰世華銀行也攜手北中南 10 間廟宇，在近 5000 台國泰世華 ATM 推出宮廟點燈服務，民眾透過 ATM 可以點選所選宮廟和數十款燈種，各家金融卡都可使用，也可以現金付款，簡化點燈手續。

國泰世華銀行表示，宮廟點燈服務讓民眾可在 ATM 上點選廟宇提供的光明燈，包括北港朝天宮、台中三清總道院以及台北、基隆、台南等地都有合作廟宇，燈種包括光明燈、太歲燈、文昌燈和月老燈等數十款可選。這次更找來有 300 多年歷史、台灣媽祖信仰中心之一的北港朝天宮加入，朝天宮除了提供各式燈種外，特別提供 3000 盞限量祈福燈。

國泰世華銀行表示，民眾在國泰世華 ATM 選擇點燈服務後，選擇廟宇、燈種，付款完成後將收到手機簡訊，回填祈福人姓名和生日等資訊，大約 2 週就可以收到廟宇寄送的收據和祈福香包，完成點燈儀式。

永豐銀行即日起同樣提供 ATM 點燈服務，合作宮廟包括松山慈祐宮、松山慈惠堂、松山奉天宮及台北指南宮。

永豐銀行說明，民眾可在指定的 ATM 據點，插入金融卡，選擇「其他服務」中的「點燈／安太歲」功能，輸入手機號碼、點選「宮廟」和「點燈項目」，核對數量並扣款成功後，ATM 將印出回函表，填妥寄回宮廟即完成，可省去舟車勞頓，也降低群聚機會幫助防疫。

