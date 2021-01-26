〈陸股盤後〉官方頻示警 A股拉回 創業板指大跌約3%

中國專門投資半導體的國家級基金宣布減碼半導體類股，再加上中國人行官員表示股市有泡沫的現象，利空消息拖累 A 股周二 (26 日) 走勢。A 股三大指數開低走低，投資人退場觀望氣氛濃，三大指數均無反彈跡象，終場幾乎收在最低點。

盤面上，貴金屬、民航機場、煤炭、豬肉等概念股漲幅較大，航空、造船、保險、白酒、券商等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證下跌 1.51%，報 3569.43 點；深證下跌 2.28%，報 15352.42 點；創業板指下挫 2.89%，報 3258.36 點。滬深兩市今日成交金額達 1 兆人民幣，日減 17%。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 35.41 億元，其中滬股通賣超人民幣 29.16 億元，深股通賣超人民幣 6.25 億元。

產業消息

多家豬肉廠公布 2020 年業績預告，唐人神、天邦股份純益大漲，當中天邦股份更出現逾 30 倍成長幅度，利多消息帶動相關概念股走勢，天邦股份漲停、立華股份大漲 12.47%、牧原股份飆漲 7.29%、新希望勁揚 6.56%、金新農大漲 4.79%。

法人觀點

新時代證券指出，2021 年第一季散戶資金將會從多個管道流入股市，目前公開發行基金、兩融餘額均已經出現較快速的回升，依照過去歷史規律，散戶資金最熱的時候可能要到 3 月兩會時期。

但若 1～2 月散戶進場太快 (例如達到 7 月份時的速度)，這波資金行情可能不會延續到 3 月。經濟層面新的利多可留意 1 月份的信貸數據和 3 月份開工情況。

國盛證券分析，不必擔心港股吸走南下資金的問題，目前中國市場是流動性過剩。此外南下資金規模突然膨脹，這其中很重要的原因在於公開發行基金加速推出所致。

