〈陸股盤後〉經濟數據支撐 上證指數小幅收漲0.11%

陸股今 (27 日) 於平盤上下震盪，最終靠銀行及製造業類股撐盤，主要指數收漲。中國統計局公布工業企業利潤數據強勁，顯示製造業正快速走出新冠疫情谷底。

截至收盤，上證收報 3573.34 點，漲幅 0.11%；深成指數報 15413.84 點，漲幅 0.40%；中小板指數報 10449.74 點，漲幅 0.96%；創業板指數報 3281.03 點，漲幅 0.70%；科創 50 指數報 1458.37 點，跌幅 1.36%。

儘管股市走高，交易量卻顯著下滑，滬市成交人民幣 3962.70 億元，深市成交 5268.78 億元，兩市合計成交 9231.48 億元，較前一交易日的 10140.52 億元明顯減少。

類股部分除銀行股之外，傳媒、電氣設備、農林牧漁等漲幅居前，受返鄉過年難度增大影響，遊戲股強升。食品飲料領跌，有色金屬、房地產等板塊下挫。

消息面上，統計局公布，2020 年 12 月規模以上工業企業實現利潤總額 7071.1 億元人民幣，年增 20.1%，增速比 11 月份加快 4.6 個百分點，為連續第 8 個月正成長。

資金面部分，人民銀行公告稱，臨近月末財政支出大幅增加，今日以利率招標方式開展了 1800 億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕。

中國央行行長易綱周二表示，中國的貨幣政策將繼續支持經濟增長，央行將關注債務和不良貸款風險。

對後市看法，華鑫證券表示，A 股寬幅調整，基本驗證對於春節前期行情的定義，指數趨勢性的行情已經結束，區間震盪是主基調，結構性的機會將成為年前行情的重點。