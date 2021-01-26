〈焦點股〉美政策利多護體 電動車概念股抗跌

美國新任總統拜登帶頭響應政策，政府車隊將全面更換為電動車，激勵特斯拉股價大漲 4%。台股今 (26) 日開高走低，隨著賣壓出籠，盤中指數狂洩重挫逾 200 點，但電動車族群仍獲得買盤青睞，表現相對抗跌，同致強勢亮燈漲停，胡連、康舒、健和興、和大等漲勢也不俗。

美國聯邦政府車隊擬全面更換為電動車，拜登也將進一步提出鼓勵民眾舊車換新電動車的補助，市場期待利多政策搶先進場布局，搭上電動車題材的相關個股，今日表現相對有撐。

台廠同致 (3552-TW) 受惠先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛需求快速成長，加上中國車市強勁復甦，今明年獲利成長可期，獲得法人調升目標價至 432 元，激勵今日股價爆量噴出漲停，衝破 300 元大關，來到 311 元，創近 4 年新高。

電源大廠康舒 (6282-TW) 攜手清大成立聯合研究中心，聚焦電動車與綠能整合系統的技術研發與產品開發，今日同步吸引資金進駐，盤中漲逾 2%。康舒去年營收達 209.83 億元，年增 1.94%，電動車產品主要供應車內啟動、充電、分流系統，除拿下日系車廠的訂單外，也與美系電動車新創公司攜手開發，預計今年底至明年陸續量產。

車用連接器廠胡連 (6279-TW) 以中國市場為重心，近年布局電動車市場逐漸開始挹注收益，去年營運優於預期，同時持續開發新能源車高電壓高電流的連接線及高速高頻的連接器產品。胡連股價連日修正後，今日重拾漲勢一度漲逾半根停板。

此外，開發逆變器散熱模組與零組件的艾姆勒、供應特斯拉減速齒輪的和大、連接器端子廠健和興、連接線束大廠貿聯 - KY，以及淳紳、系統電、統振等，盤中漲勢也相當強勁。

值得關注的是，鴻海集團衝刺電動車，攸關電動車儲能關鍵的電池領域，由旗下負極材料廠榮炭領銜衝鋒，盼增加未來承接蘋果等廠商電動車訂單的籌碼。興櫃股榮炭股價連日走高，今日再大漲近 4 成，一度來到 65 元。