同致取得美系電動車訂單 今年獲利上看一股本

同致 (3552-TW) 受惠中國車市復甦、自動駕駛與 ADAS 趨勢以及取得美系電動車 OEM 訂單，今年營收可望重返成長，終止連四年衰退，法人估可年增 38%，獲利則隨著銷售均價上揚、營收規模放大，估可翻倍成長，將賺進一股本。

法人表示，同致有超過 70% 營收來自中國，隨著 2020 年 5 月中國乘用車銷售年增率轉正，去年 12 月營收創 57 個月新高，下半年獲利也明顯提升，去年前 11 月順利轉虧為盈，每股稅後純益 2.56 元。

同致也搭上自動駕駛與 ADAS 順風車，透過強化自家 ADAS 解決方案，包括超音波感測器、鏡頭解決方案，滿足更高等級自動駕駛需求，憑藉搭載 10 顆超音波感測器，與自家演算法的 L1/L2 自動停車系統 (APA)，取得美系電動車大廠訂單。

法人估，同致在美系電動車客戶的供貨比重為 50%，對今年營收、獲利貢獻分別達 14%、18%，且受惠自動駕駛市場規模持續擴張，同致感測器銷量將持續成長，且單價上揚，有助今年營運。

法人看好，同致今年營收將達 116 億元，年增 63%，純益達 12.3 億元，每股純益達 14.37 元。

同致去年 11 月稅後純益 0.92 億元，較上月持平，年增 322%，每股稅後純益 1.07 元，累計前 11 月稅後純益 2.04 億元，較前年同期轉正，每股稅後純益 2.56 元。