拜登將公布抗疫策略：擴大病毒檢測、加速疫苗分配、穩定關鍵物資供應

美國總統拜登 (Joe Biden) 計劃在上任首日，就抗疫策略發布一系列行政命令，包含大幅修改美國的新冠病毒檢測方法、推動快速且公平的疫苗分配網路，甚至計畫動用《國防生產法》來穩定關鍵醫療物資供應鏈。

《彭博》援引政府簡報指出，拜登將在周四 (21 日) 發布 10 項行政命令，內容包含擴大新冠病毒檢測、加快疫苗接種，以及向各州和地方政府提供防疫資金與指導等。此外，拜登政府還計畫援引《國防生產法》，下令企業優先生產疫情所需的醫療物資，以促進國內關鍵物資生產。

在一連串行政命令中，首先，拜登政府計劃創立國家檢測委員會，以統一的方式為全國人民進行病毒檢測。

Covid-19 特別工作小組負責人 Jeff Zients 表示：「我們有信心可以在 100 天實現為 1 億人施打疫苗的承諾，但這只是個起頭。」據了解，拜登將下令聯邦緊急事務管理署 (FEMA) 在下個月建立 100 個「社區疫苗接種中心」，擴大各地的疫苗施打效率。

其次，拜登將發布名為「永續公共衛生供應鏈」(A Sustainable Public Health Supply Chain) 的行政命令，要求企業優先生產口罩、疫苗管理與檢測用品等關鍵醫療物資，促進供應鏈生產效率。

Covid-19 特別工作小組的供應鏈協調專員 Tim Manning 表示，政府已確認 12 項有短缺情況的物資領域，包含 N95 口罩、樣本檢測海綿棒以及疫苗注射器。

由於川普政府在應對疫情挑戰時多半採取分散化方法，將配戴口罩、疫苗分配和病毒檢測相關政策決定權下放各州，導致全國規則不一。為了加強人民對於政府的信任，拜登計劃採取更統一的因應措施，設立「COVID-19 回應辦公室」，負責協調聯邦機構間對於疫情的反應，同時打造與地方官員間的溝通管道。