被動元件電阻大漲價 哪些產品也醞釀調漲？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，台股連跌兩天失守萬六，不過扣掉台積電 (2330-TW)，大盤其實沒什麼跌，代表其他個股漲上來，個股輪漲行情才能細水長流。

有人擔心台積電跌會破壞台股多頭行情，我認為多慮了。國際主要股市沒有台積電，也是漲多跌少，台股沒有獨跌的道理。況且英特爾表示，不會採取無晶圓模式，大部分產品仍以內部生產為主，對台積電衝擊有限。

台積電現在根本不缺訂單，多的是排隊要產能的客戶，現在產能缺到連德國、美國官方高層都得出面請託，英特爾訂單本來就有，再增是加分，不增台積電也無害。

試想去年台積電大客戶海思訂單歸零，都難以重創台積電，更不用說決策搖擺不定的英特爾，誰比較需要誰，股價會說話。上週五英特爾因為不願擴大外包而大跌 9.29%，同日台積電 ADR 只跌 3.7%。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台積電最大的利空是漲多，農曆年前獲利賣壓需要時間消化，台積電熄火不是壞事，資金流向已整理過的個股，內資反而更有賺錢的機會。例如這波已經跌深的原物料、貨櫃輪及生技防疫股，上週以來都有見到買盤低檔承接，估計至少也有一波反彈。

而漲價電子族群如被動元件、記憶體、面板等，也已整理一段時間，有機會在農曆年前後接棒漲起來，被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今天股價就再創波段新高，反應台系被動元件的漲價效應。

全球第三大電阻廠旺詮將在年後漲價，幅度高達 15%，無獨有偶，日系電子大廠 KOA 也宣布調高財測目標，隱含對市況的樂觀。去年我在專欄中多次看好的鋁電容大廠凱美 (2375-TW)，今年合併入旺詮，剛好搭上電阻漲價行情，股價再度大漲。

而國內電阻市占最高的是國巨 30%，其次是華新科 (2492-TW) 及大毅 (2478-TW)。華新科去年以來漲幅遠落後國巨，最近中國廠火災對產線影響輕微，也該是利空出盡反應產品漲價的時候了。

華新科另一個利基型產品是 LTCC，去年底就已經供不應求，之後如果 MLCC 漲起來，華新科受惠程度再擴大。因為高容值的 MLCC 從 2020 年第三季開始，就傳出日廠稼動率滿載，而現在連中低容質產品也傳出供應吃緊，國巨上週針對中國代理商通知部分規格 MLCC 進入配貨狀態，目前 MLCC 稼動率接近 9 成，比電阻還高，估計 MLCC 將調漲價格。

除了國巨受惠外，華新科 MLCC 營收佔比達 54%，全球市佔達 14% 排行第四，高於國巨的 11%，若 MLCC 順利漲價，華新科受惠程度大於國巨。估計國巨與華新科 2021 年 EPS 分別為 38~42 元、18~20 元，本益比 15 倍與 12 倍，遠低於台積電的 30 倍。

另一個值得留意的是面板，友達 (2409-TW) 及群創 (3481-TW) 這波拉回最多二成價差，本益比偏低，未來向上的空間比向下大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，面板庫存回補，加上玻璃基板、驅動 IC、偏光片等材料漲價，因此元月面板報價持續上漲，目前電視業者擔心在手的庫存過低，希望面板廠過年不停工，2 月面板價格依舊看漲，備貨力道延續到第三季，估計友達與群創 2021 年 EPS 有挑戰 1.6 元的實力，目前本益比低於 10 倍，股價也都低於淨值，實在委屈。

利基型 DRAM 現貨價傳將大漲兩成，現貨價高於合約價更達到四成，可見目前供不應求的情況嚴重，有利華邦電 (2344-TW)Nor Flash 報價在 2021 年第一季繼續調漲。除了華邦電，旺宏 (2337-TW) 也是受惠者之一。

標準型 DRAM 合約價還未上場，現貨價在上月已經大漲兩成，南亞科 (2408-TW) 終將受惠標準型漲價，這波股價壓抑越久，未來爆發力越大。美光及海力士股價已創 20 年來新高，南亞科比價空間越來越大。

此外，模組廠威剛 (2360-TW) 與十銓 (4967-TW) 擁有大量相對低價庫存，後市也值得留意。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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