小摩：比特幣重回4萬美元有難度 因基金購買需求放緩

摩根大通表示，指望比特幣重回 4 萬美元大關的投資人，可能會面臨挑戰，因為頂級數位貨幣基金的需求正在放緩。

Nikolaos Panigirtzoglou 等摩根大通策略師在最新報告指出，由 4 周滾動平均值來看，規模 200 億美元的 Grayscale Bitcoin Trust(GBTC) 的資金流入，「似乎已經見頂」。

根據 GBTC 最新數據，這支基金管理的淨資產 (AUM) 已經降至 204 億美元。這支基金截至 1 月 22 日的兩周中，跌幅達到 22%，同期間比特幣價格的跌幅為 17%。

摩根大通指出，由於比特幣機構參與放緩，比特幣期貨交易者更可能選擇平倉其部位，減少比特幣的曝險。

在 1 月 8 日觸及將近 42000 美元的峰值後，比特幣的火熱漲勢失去了動能。摩根大通的策略師認為，在資金變動的情況之下，近期的風險平衡仍然偏向下行。

不過，由 Bybt 的數據顯示，GBTC 似乎在近期又重新恢復對比特幣的購買，自 2021 年 1 月 14 日以來，這支基金又買入超過 4 萬個比特幣，投入資金逾 15 億美元。

(圖表取自 Coindesk)

根據 Coindesk 報價，至台北時間 13:50 左右，比特幣在主要交易市場已回升至 33249 美元，24 小時漲 1.19%，以太幣等競爭幣漲幅較大，以太幣回升至歷史高點附近的 1433 美元，24 小時上漲 8.6%。