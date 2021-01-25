日本宅經濟旺！去年白色家電出貨額創24年來新高

去年日本國內的空調、冰箱等俗稱「白色家電」的出貨金額超越 2.53 兆日圓，出現近 24 年來的高水準。主要原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，使得人們待在家中的時間拉長，也造成所謂的「宅經濟」需求升溫。

根據日本電機工業會 (Japan Electrical Manufacturers´ Association，JEMA) 統計，日本國內 2020 年的白色家電出貨金額報年增 1% 至 2 兆 5363 億日圓，是自 1996 年以來前後相隔 24 年的高水準。

日本家庭對於白色家電的需求之所以增加，除了前述的新冠肺炎疫情擴大外，日本政府為因應疫情所發放的紓困用每人 10 萬日圓「特別定額給付金」，也被認為是白色家電需求暢旺的理由之一。

以出貨金額的增加率來看，空氣清淨機年增 56% 表現最旺，烹調家電的電烤盤也增長逾 40%，還有加溼器也增加 25%。

另一方面，家用空調的出貨台數年增 0.6%，寫下 1972 年以來的最高紀錄。

然而日本政府在今年元月 8 日針對疫情嚴重的東京首都圈二度發布「緊急事態宣言」預計持續一個月的緊急狀態，之後也擴大實施範圍，就有家電業者反應店面的銷售狀況不甚理想。業界也對此表示「會持續關注今後的動向發展。」