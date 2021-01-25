【袁志峰專欄】大盤震盪整固，內銀短線向好

今天推介 - 中信証券 (6030), 上日收市 $18.92

1) 股市前景

恒指連跌 2 日，屬前期急漲後的技術調整，預期今周進行震盪整固，突破前期高位的機會不大，29,200 點有支持。資金面而言，南向資金淨流入減速、持續配股及新股上市活動是負面因素。但中國經濟增長及企業盈利優於預期反映基本面改善，大盤調整空間也不大。國內商業銀行去年淨利潤按年跌 1.8%，優於市場預期，估計利好內銀股短線表現。

今天推介是中信証券 (6030) — 公司公布去年業績快報，收入及盈利分別達 543 億元 (人民幣 · 下同) 及 149 億元，同比增長 26.0% 及 21.8%。每股盈利 1.16 元，每股賬面值 14.06 元。現價對應 2020 年度市盈率 13.6 倍，市賬率 1.12 倍，估值吸引。中港股市今年開局良好，成交額較 12 月顯著增加，中資券商盈利前景應該不俗。建議買入，目標價 22.0 元，止損價 18.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 119 點，早盤輾轉回落，午後低位震盪，最多跌 514 點，收報 29447 點，跌 480 點或 1.6%，成交額按日跌 8% 至 2442 億元，今月以來日均成交額 2373 億元，遠高於上月的 1405 億元。港股通南向資金淨買入減至 94 億元，今月以來累積淨買入增至 2312 億元，而 12 月全月淨買入為 602 億元。全周計，恒指升 3.1%。

藍籌股 5 升 46 跌 1 持平。中海油 (883) 跌逾 5%，是跌幅最大藍籌。其次是中國人壽 (2628)、銀河娛樂 (27) 及中石油 (857) 皆跌逾 4%。吉利汽車 (175)、中石化 (386)、萬洲國際 (268) 及蒙牛乳業 (2319) 皆跌 4%。友邦保險 (1299) 跌逾 3%。藥明生物 (2269) 漲 6%，是升幅最大藍籌。

恒生科技指數跌 0.5%，成份股 11 升 20 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 3%，騰訊 (700)、美團 (3690) 及京東健康 (6618) 升逾 1%。新東方在線 (1797)、微盟集團(2013) 及阿里健康 (241) 漲逾 7%、5% 及 3%，是升幅最大成份股。FIT HON TENG(6088) 跌逾 9%，是表現最差成份股。其次是 ASM 太平洋 (522)、中興通訊(763) 及易鑫集團 (2858) 皆跌逾 4%。全周計，恒生科技指數升 11.3%。

板塊方面，晶片、濠賭、石油、有色金屬、內房、內險、內銀、中資券商、煤炭、基建、港口、航空、電訊及電訊設備股跑輸大市。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 7% 及 5%。中國恒大 (3333) 跌逾 6%。中國 4 大銀行及 3 大電訊股皆跌逾 2%，招商銀行 (3968) 跌 5%。中國太保 (2601) 及中國太平 (966) 跌逾 7% 及 5%。中金公司 (3908) 及中信証券 (6030) 皆跌 5%。中國 3 大航空股皆跌 4%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1919) 跌 4%-5%。中國中車 (1766) 跌逾 7%。中煤能源 (1898) 跌 6%。

本地銀行及地產股表現與大市同步。手機、軟件、遊戲、教育、汽車、光伏及醫藥股表現分化。風電股上升。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升 4%-5%。

周五上証指數小幅低開，已是全日高位，隨後弱勢震盪，盤中最多跌 1.0%，收報 3606.75 點，跌 0.4%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 0.3%。滬深兩市總成交約 11100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 20 億元，今月以來累積淨買入減至 467 億元，而 12 月全月淨買入為 572 億元。全周計，上証指數升 1.1%，深証成指升 4.0%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監會公布內地銀行業 2020 年初步營運數據，商業銀行去年實現淨利潤 2 萬億元 (人民幣．下同)，按年下降 1.8%。整體而言，內銀資產負債表仍錄增長，2020 年底止，銀行業金融機構總資產達 319.7 萬億元，按年增長 10.1%；總負債 293.1 萬億元，升 10.2%。不良貸款餘額為 3.5 萬億元，不良貸款率 1.92%，下降 0.06 個百分點。(信報)

投資者在 2 月 1 日起，可透過「滬股通」買賣上海科創板的股份，目前涉及 12 隻股份，包括中微公司、瀾起科技，以及 A+H 股的君實生物 (1877) 及康希諾 (6185)。但現時只限機構專業投資者參與。(信報)

4) 個股訊息

銷售文件顯示，雲鋒基金旗下的 Innovare Tech 擬配售 1.465 億股阿里健康 (241)，每股配售價 26.48 元至 26.96 元，較周五收市價 27.8 元，折讓約 3.0% 至 4.8%，套現最多 39.5 億元。(信報)

恆大汽車 (708) 公布於 2021 年 1 月 24 日與六名投資者分別簽訂認購協議，以每股 27.30 港元定向增發共約 9.52 億股新股，占公司擴大後總股數的 9.75%，共籌集 260 億港元。 該認購價較前五個交易日的平均收市價折讓 8%，各投資方同意鎖定認購股份 12 個月。(Wind)

蒙牛乳業 (2319) 公布，建議根據特別授權配售不超過 40 億元人民幣等值港元 5 年定息可換股債券。以初始轉換價 34.73 元計，最多可轉換為 1.38 億股，佔公司經擴大後股本約 3.37%。(信報)

明源雲 (909) 預料，截至去年底止，全年股東應佔虧損約 6.9 億至 7.5 億元 (人民幣．下同)。全年由盈轉虧，主要由於確認優先股的公允價值虧損約 9.89 億元的賬面值與其截至該公司股份於聯交所上市日期 (即 2020 年 9 月 25 日) 的公允價值之間的差額造成。(信報)

雅生活服務 (3319) 發盈喜，預期截至去年底止年度之未經審核年內利潤總額及未經審核股東應佔利潤較 2019 年同期分別錄得不低於 50% 及 40% 的大幅增長。(信報)

中信証券 (6030) 公布業績快報，截至去年 12 月底止，全年淨利潤 149.0 億元人民幣，按年增長 21.8%，每股盈利 1.16 元人民幣。期內，營業收入 543.5 億元人民幣，上升 26.0%。(信報)

中興通訊 (763) 公布去年業績快報，按中國會計準則，盈利 43.67 億元人民幣，按年跌 15.2%。期內，營業收入 1013.8 億元人民幣，按年上升 11.7%。(信報)

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