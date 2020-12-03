受疫情衝擊 福特汽車11月汽車銷量暴跌21%

據報導，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊下，福特汽車 (F-US)11 月份的汽車銷售額較去年同期下跌 21%。福特汽車表示，銷售額下滑的主因是疫情導致工廠關閉，使得 F-150 皮卡 (Pickup) 的庫存較低，以及新款汽車上市所影響。

福特汽車表示，11 月份的汽車銷售量跌至 149,931 輛，低於去年同期的 189,562 輛，整體汽車銷量較去年同期減少 20.9%。今年截至 11 月的銷量下跌 16.8%。

該公司 11 月受歡迎的全尺寸皮卡銷售量與去年同期相比，幾乎減少了一半，下跌了 45.9%。其中，包含 F-150 在內的 F 系列皮卡銷量就較去年同期下跌了 27.2%。

福特汽車表示，由新冠肺炎病例數激增，居家防疫再度成為關注重點，是導致 11 月整體汽車業銷售下滑的主要原因。福特汽車股價在週三收跌 0.43%。

福特美國市場銷售和服務副總裁 Mark LaNeve 在接受採訪時表示，經銷商們正期待著 2021 年的 F-150，以及即將上市的 Bronco Sport 和全新的電動車 Mustang Mach-E。

除了福特之外，其他汽車製造商也公布了 11 月的銷售數據，現代汽車銷量下跌了 10.6%，本田汽車下跌 23.4%，起亞銷量下跌 5.2%。

Cox Automotive 經濟和產業洞察經理 Zohaib Rahim 表示：「如果我們在 2021 年看不見反彈，那麼對汽車製造商來說將是一個重大問題」。此外，他也表示，一旦疫情導致政府稅收明顯減少，明年政府對汽車的訂單也可能會大幅減少。