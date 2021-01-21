真好玩與全家跨界結盟 打造點數經濟生態圈

手遊營運商真好玩 (8491-TE) 宣布與全家 (5903-TW) 便利商店跨界結盟，將透過全家便利商店龐大的會員資源，結合真好玩大數據營銷、遊戲開發實力與遊戲化會員經營，共同打造點數經濟生態圈，提供全家所有會員更便利更優惠的娛樂生活。

真好玩過去經營遊戲市場有成，透過大數據營運模型、創新行銷手法，於全球各地發行手遊，屢創佳績。而全家擁有近 1300 萬會員，近年來透過創新的行銷內容，持續提升會員消費體驗，雙方將透過數位遊戲化的行銷模式，打造「全家」會員 APP 創新娛樂功能。

真好玩董事長周玄昆表示，雙方將顛共創全新的點數經濟生態圈，全面提升「全家」會員點數價值，期望這次跨界結盟，能創造更多與眾不同的全新模式，將趣味好玩的遊戲因子融入於全家會員的生活之中，開創多元的娛樂生活，未來也將導入更多異業合作的廠商。

真好玩今年初推出《九州幻想 M》，並積極搶攻遊戲市場版圖，將再推冒險卡牌 RPG《超英雄特攻》，搶攻寒假商機。

真好玩去年營收 9.6 億元，年減 48.38%。去年上半年稅後虧損 210 萬元，每股虧損 0.08 元，主要原因為既有產品動能不足，未有新作挹注營收，加上認列手遊《天啟紀元》行銷費用，導致營運轉虧。