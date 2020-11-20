全家餐飲事業進入快速展店期

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (20) 日指出，旗下餐飲事業代理的連鎖韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN，在台插旗僅 1 年受到國內消費者青睞，將再新開 2 大店點，其中，將於南西商圈開出第 2 間旗艦店，至年底全台將達 7 家店。

近年來在韓劇風潮下，韓式美食受到國人高度歡迎，而 bb.q CHICKEN 更因韓劇中高頻曝光，榮登 2019 年度必吃、必訪餐廳之一與排隊美食，全家自引進 bb.q CHICKEN 後，截至今日短短一年，已在雙北開出 5 家分店。

為持續提升餐飲事業營運動能，全家今表示，將於 11 月 24 日於台北芝山區以內用外帶外送店型再開 1 據點，並將於 12 月 5 日於台北中山區推出第 2 間旗艦店，至年底前共將有 7 家店點。

除了代理 bb.q CHICKEN，全家目前旗下餐飲主力品牌有日本大戶屋，全台共 40 家據點，以及沃克牛排共 2 家據點，法人看好，bb.q CHICKEN 在台經營僅 1 年展店速度優於預期，不排除後續全家有望對此品牌加速展店，並成為其在餐飲市場快速擴充的另一大動能。

受到上半年疫情衝擊外食市場，全家餐飲事業前三季共貢獻全家獲利約 3200 萬元，年減約 20%。