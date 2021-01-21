郭台銘：模具為工業之母 是台灣發展半導體、5+2產業關鍵

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (21) 日出席模具公會 30 周年慶，致詞時指出，模具為工業之母，不論是台灣未來要發展的半導體工業、5+2 產業，電動車、自駕車、航太衛星、醫療生化等，都需要精密模具的技術走向量產。

郭台銘表示，模具是新產品的先行，所有的創新研發都需要先跟模具業者合作、會先以快速試製的軟模來做試驗，驗證新產品是否可以開發出來的可行性。

郭台銘進一步指出，模具本身產值雖小，但可對產業帶來極高附加價值，一套塑膠模具可生產達 100 萬次，假如一套模具 100 萬元，產品價值將會是模具的百倍、甚至千倍，此外，模具業在製造過程中對環境的污染及小，但是對社會經濟產值大。

以應用面來看，郭台銘舉例，不只是過去傳統製造業、如工具機關鍵零組件、空油壓元件、手工具、螺絲、拉鏈等等需要模具外，時至今日，不論是先進製程的半導體設備、半導體元件的封裝、機器人、風力發電的齒輪等、無人電動車、無人機、航太、潛艦、戰車、飛彈、火箭、人造衛星、醫療生化等，都需要高尖精密模具從事量產。

郭台銘強調，模具為機械工業的核心，機械工業更是精密製造業的核心，精密製造又是實體經濟的核心，網路經濟則須依托在實體經濟上才得以蓬勃發展，「科技領航模具先行、工業發展模具為先」。