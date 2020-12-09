全家2020商品調查報告 消費見三大趨勢

2020 年進入倒數計時，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日發布今年趨勢商品調查報告，整理出三大消費趨勢，包括「代償性消費」興起、健康意識產品需求熱，以及社群炫耀型商品崛起。

據公平會最新統計顯示，台灣便利商店密集度世界排名第二，國人平均 3 天就會走進便利商店一次，全家指出，尤其今年疫情爆發，便利商店成為民眾就近購物的重要據點，並觀察到「代償性消費」成為疫情期間宅居的購物型態，也就是冷凍美食、湯品等媽媽煮藝系列商品，以及名店聯名商品成為熱銷趨勢。

全家統計，今年雞湯類商品年銷近 200 萬碗，冷凍商品銷售年增 40%，而鼎泰豐香辣醬系列商品上市僅 2 個月即突破 100 萬份。

另一方面，全家發現，健康趨向商品熱銷，雞胸肉成另類白金夯品，尤其距離健身房較近的店舖，購買雞胸肉的消費較一般店鋪多出 4-5 倍，而濃厚系豆漿年銷 500 萬瓶。

而 IG 打卡帶動霜淇淋變色餅皮更成拍照新寵，全家霜淇淋今年共推出 15 種口味，其中，以仙人掌霜淇淋銷售破百萬支最暢銷。

法人指出，全家繼今年同店營收增長 5% 後，明年在持續展店下，拓展市占率可期，成長動能主要來自，透過預售平台活動鞏固會員忠誠度、旗下福比麵包工廠自給率有望提升，預計將從目前 52% 提高至長期目標 70%，再加上以好開店、好店 + 平台吸引賣家，可望帶動電商手續費持續成長。