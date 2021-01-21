〈美股盤前要聞〉拜登就任美國總統 美股期貨續升

拜登宣誓就任美國第 46 任總統，市場期盼政府當局將推出更大型紓困計劃，美股期貨週四 (21 日) 續升。

1. 拜登就任美國第 46 任總統

週三 (20 日) 拜登宣誓成為美國第 46 任總統，拜登於演說中矢言要將低迷的經濟從新冠疫情中拯救出來，以結束川普政府動盪的四年，週四道瓊期貨漲 0.27%，標普 500 期貨跌漲 0.30%，那斯達克 100 期貨漲 0.45%。

拜登在就職演說中強調團結的必要性，同時還承諾爭取種族正義，拒絕極端分子和白人至上主義。拜登在演說中宣布治國藍圖，他提到：「我將成為所有美國人的總統，而且我保證，我將為那些不支持我的人而戰，必須結束這場不分紅色與藍色、農村和城市的非內戰… 在我們未來的工作中，我們將彼此需要。」

華爾街對疫苗的樂觀態度，以及押注國會將推出更大型紓困計劃，已推助美股主指過去幾個月中屢刷歷史新高。

上周拜登公佈 1.9 兆美元的新冠紓困計畫，其中包括向美國人提供的紓困現金，以及為測試和疫苗分發留出的資金，以幫助應對疫情帶來的經濟衝擊。

2. 拜登上任首日簽命令強制戴口罩、重返巴黎協定、廢美墨圍牆

拜登周三 (20 日) 宣誓就任美國第 46 任總統後，隨即在橢圓形辦公室簽署 10 多道行政命令，要求進入所有聯邦機構須戴口罩、重返巴黎氣候協定、終止美墨邊境築牆資金等。

拜登周三也推翻多項前任總統川普的爭議措施，簽署命令恢復提供資金給世界衛生組織 (WHO) 的承諾、撤銷 Keystone XL 油管計畫，並要求延長暫緩繳納學貸的措施。

拜登上任頭幾個月可望簽署多項針對氣候變遷的行政命令，包括在 2030 年之前保育美國 30% 土壤和水資源、北極國家野生動物保護區不得鑽油，並恢復和提升科學在政府決策扮演的角色。拜登本周還會簽署其他行政命令，白宮將在未來幾天發布。

3. 傳蘋果把 200 萬支 12 mini 產能轉到 12 Pro

科技網站報導，蘋果 (AAPL-US) 為了滿足市場對旗艦機種的需求，已將 200 萬支產能從 iPhone 12 mini 轉移到 12 Pro，進一步證實 iPhone 12 mini 可能是這個熱賣系列中銷售最差的一個。

根據報導節錄的大摩報告，「iPhone 12 的等待期目前為 10 天，遠超過近四年發表的所有機種，已經從兩個禮拜到 22 天大幅縮短，我們的 iPhone 供應鏈研究團隊 Sharon Shih 等人，最近把 3 月為止一季的 iPhone 12 Pro 產量提高了 200 萬支 (同時削減 12 mini 200 萬支產量)。」

大摩的報告證實，雖然 iPhone 12 系列銷售遠勝預期，但四款手機中，12 mini 的銷售格外令人失望。

大摩的報告也指出，非 Pro 系列的 iPhone 12 機種在中國的銷售成績優於美國。iPhone 12 在中國市占率約 20.3%，攀抵 18 個月新高，據說是過去四年以來，歷代上市滿一個月 iPhone 機種中的銷售冠軍。

4. 特斯拉加州 Q4 註冊量年增 63%

據研調周三 (20 日) 發布的報告顯示，在 Model Y 電動休旅車助攻下，特斯拉 (TSLA-US) 2020 年第四季加州電動車註冊量較 2019 年同期大增近 63%。

Cross-Sell 報告顯示，電動車市場領頭羊特斯拉第四季加州註冊量為 22,117 萬輛，自第三季低點約 16,200 萬輛回升，季增 36.4%。

特斯拉旗下 Model Y 加州的註冊量為 11,417 萬輛，占總註冊量近 5 成，並超過 Model 3 ；加州 Model 3 註冊量年減 34% 至 7044 輛。

總計 23 州統計數據中，第四季電動車總註冊量為 44,749 萬輛，其中 Model Y 表現依舊亮眼，佔總註冊量近一半。

5. 拜登政府凍結 FinCEN 新規

美國總統拜登上任第一天採取的首批行動之一，就是凍結聯邦法規制定程序，其中包括前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 所提，具有爭議的自託管加密錢包 (self-hosted crypto wallet regulations) 法規。

拜登政府這份公告，是在白宮備忘錄寫給各聯邦機構負責人，包括金融犯罪防治署 (FinCEN)。這份公告沒有說明具體監管提議，但凍結所有機構的規則制定，等待審查，自備忘錄發布之日起 60 天內生效。

這一決策獲得加密業者的歡迎。Compound 總法律顧問 Jake Chervinsky 表示，業界的努力贏得了喘息和重新開始的權利，「葉倫 (Janet Yellen) 不是梅努欽，我很樂觀」。