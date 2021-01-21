〈拜登就職〉駐美代表受邀拜登就職典禮 台美關係迎接良好開始

美國總統帶選人拜登周三 (20 日) 宣布就職，我國駐美代表蕭美琴受就職典禮國會聯合委員會（JCCIC）邀請出席就職典禮，台美關係在拜登政府上任首日有好的開始。

美國前總統川普在任內給予台灣更多支持，除了增加軍武銷售，還派遣當時衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，旨在強化台美醫衛交流，此舉也激怒中國，讓美中關係更緊張。

白宮國家安全顧問發言人 Emily Horne 表示，未來美國對台灣的承諾「堅若磐石」，拜登將與朋友與盟友站在同一陣線，以促進包括台灣在內的亞太地區的共同繁榮、安全與價值。

我國外交部表示，這是有史以來第一次美國邀請台灣駐美代表參加總統就職典禮，在這個慶祝美國民主的重要場合，凸顯台灣與美國之間基於共同價值觀的友好關係。

駐美代表蕭美琴表示：「民主是我們的共同語言，自由是我們的共同目標。」

我國總統蔡英文也向拜登表示祝賀，希望台美雙方能夠共同維護地區民主、自由、和平與穩定。

拜登內閣的國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）周二 (19 日) 在聽證會被問及台美關係時表示，贊成美國與台灣加強接觸。2015 年時為民進黨總統候選人身分的蔡英文，曾在美國國務院與布林肯會面。

美國於 1979 年終止與台灣的正式外交關係，轉而承認中華人民共和國政府，但透過《台灣關係法》規範美國對台灣防衛的義務。