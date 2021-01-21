研究：英國第三度封鎖 確診病例數仍無下降跡象

倫敦帝國學院傳染病研究人員在週四 (21 日) 提出警告表示，第三次的防疫封鎖措施，似乎對於遏止疫情的傳播影響不大，在限制措施開始實行後的前 10 日，感染率依舊很高，並且沒有數據顯示下降的跡象。

研究人員在報告中指出，在新冠肺炎傳染率實質性的下降前，醫療服務將繼續承受巨大壓力，死亡病例數也將繼續迅速上升。

主持研究的傳染病學教授 Steven Riley 表示，目前新冠肺炎住院患者數量非常高，除非能夠拉低感染率，否則仍將帶來嚴重的後果。

英國首相強生 (Boris Johnson) 於 1 月 5 日宣布英國進行第三次全國封鎖，酒吧、餐館和大多數學校都關閉，僅有部分必要商店開放。

不過，Riley 指出，最新數據顯示，在 1 月 6 日至 1 月 15 日期間，英國的感染率為 1.58%，是該研究自 2020 年 5 月開始以來的新高，並且較 12 月中旬上升了 50%。Riley 警告表示，不要將所有希望寄託在疫苗上，認為在短期內，疫苗對感染率的改善僅有非常有限的效果。

流行病學和公共衛生醫學專家 Paul Elliott 表示，新冠肺炎頑固的感染率，有部分原因是由於去年年底出現了變種病毒。他也呼籲公眾必須加倍努力執行公共衛生措施，戴上口罩、保持社交距離並勤洗手。

英國政府在週三公佈了最新的單日死亡病例數，達到 1820 人，再度創下新高，新增確診病例數為 3.8905 萬人，低於 1 月 8 日的最高點 6.8053 萬人。