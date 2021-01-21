後疫情時代 法人加碼股票資產聚焦科技、醫療

進入後疫情時代，法人重新調整風險水準，貝萊德投信指出，今年投資可策略性增持股票，聚焦部分產業的潛在投資機會，其中疫情催化下，科技與醫療保健股可望浮現投資機會。

貝萊德投信指出，亞洲市場在防控疫情方面成效顯著，因此增持亞洲 (日本除外) 股票及亞洲固定收益資產，同時偏好能夠受惠於中國經濟成長的資產。

貝萊德投信指出，預期新冠肺炎疫苗推出可帶動經濟成長，還有其他原因促使我們上調風險水準，即使通膨預期回升，債券的名目殖利率將繼續處於低點，有利風險資產的表現。

其中在新興市場股票部分，受已開發市場財政刺激措施的外溢效應，加上美國負實質利率的環境將使美元轉弱，可望讓新興市場因此受惠；至於日本市場在全球貿易活動回升時的受惠程度不如其他亞洲與新興市場，且美元轉弱推升日圓匯率並拖累日本出口表現。

另外，在中國市場部分，貝萊德投信指出，中國正向全球投資人開放資本市場，不論是出於分散投資或報酬潛力的考量，視中國資產為策略性投資組合中的核心部分，有別於其他新興市場的資產。

貝萊德投信指出，全球投資人在中國的投資比重偏低，而中國資產在全球指數成分的占比將逐步提高，預期資金將持續流入中國市場，儘管中國債務比重較高、人民幣可能貶值及與美國的分歧將構成投資風險，但中國資產的投資報酬可望彌補其所隱含的潛在風險。