FRSX股價一個月漲7倍 傳加入豐田智慧城市測試項目

全球投資人對自動車概念充滿熱情，以色列 3D 多攝影機 ADAS 商 Foresight Autonomous Holdings(FRSX-US) 上週宣布與日本車商試點啟動智能交通系統項目，股價應聲狂飆，一個多月以來漲幅已達 740%。

Foresight 上周二宣布已開始與日本一家擁有數十億美元資產的汽車製造商，在其智慧城市項目中測試 V2X 系統，儘管 Foresight 未說明是哪家車商，但市場臆測就是日本汽車龍頭豐田。

豐田在富士山腳打造進駐 2000 人的智慧城市，以測試自動車相關技術，包其中就包括 V2X。

消息曝光後，Foresight 上週三股價從 4.1 美元跳升至 6.8 美元，盤中漲幅一度達 91%；昨日收漲 27% 至 9.99 美元。Foresight 去年 12 月股價僅 1.18 元，至今已翻漲逾 7 倍。

Foresight 子公司 Eye-Net Mobile 將在試點測試蜂巢式 V2X 事故預警解決方案，透過手機及行動網路，向不在視線範圍內的行人、自行車騎士、汽車駕駛提供即時碰撞預警。而 SDK 配置支援 Eye-Net Mobile 將其解決方案能與穿戴裝置、導航設備、行車記錄器、車用資訊娛樂系統 (IVI) 等相互結合，進而有效降低事故發生的可能性。

市場分析師提醒，投資人上車參與行情仍須謹慎。即使 Foresight 客戶很可能就是豐田，但目前仍不知道試點項目是否會產生商業合約，該車商也可能不只評估評估 V2X 技術，也還在評估相關軟硬體的潛在廠商。可關注 Foresight 在 3 月上旬公布的 2020 年第四季與全年財報表現。

