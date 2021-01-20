疫情持續延燒 美新冠肺炎死亡病例數突破40萬人大關

據統計，美國新冠肺炎死亡病例數在週二 (19 日) 突破 40 萬人大關，作為全球疫情最為嚴重的國家，美國仍難以達到可以阻止疫情蔓延的疫苗接種需求。

美新冠肺炎死亡病例數走勢 (圖片：Reuters)

報導指出，包括密西根、紐澤西、紐約、俄勒岡、南卡羅來納和佛蒙特在內的各州，已經顯示出疫苗供應吃緊的現象，並已經向政府當局要求提供更多劑量獲准的疫苗，包含輝瑞 / BioNTech 疫苗，和 Moderna 疫苗。

自去年聖誕節後，美國因染疫的死亡人數激增。據路透社分析，在過去三週內，美國新冠肺炎死亡病例總數為 63,793 人，較聖誕節前三週死亡人數 52,715 人，增加了 21%。

在 1 月 6 日，美國單日死亡病例數首度超過 4,000 人，包括加州、賓州、德州和華盛頓在內的 18 個州，皆在 1 月公布了歷史新高單日死亡病例數。

如今，在美國所有地區，新冠肺炎確診病例數仍在持續增加，截至週二，已有超過 2400 萬人確診。

雖然重症病患已經使得美國部分地區，尤其是在加州的醫療體系瀕臨崩潰，但過去兩週的全美住院率已經趨於平穩，在週二，有將近 12.4 萬人因染疫而住院。

總統當選人拜登 (Joe Biden) 將於週三 (20 日) 宣誓就職，他提出了一項 1.9 兆美元的新一輪紓困計劃，其中包括 4,150 億美元以加強對疫情的相關應對措施以及新冠肺炎疫苗的推出，另約有 1 兆美元用於直接的家庭救濟，另 4400 億美元用於幫助受疫情影響最嚴重的小企業和社區。