拜登上任首日擬簽超過十項行政命令 翻轉川普任內一系列政策

美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 即將在週三 (20 日) 宣誓就職。多家外媒報導稱，拜登很可能在上任第一天發布超過 10 項行政命令，推翻川普任內一系列政策，包含宣布重返《巴黎協定》、世界衛生組織 (WHO)，並撤銷穆斯林旅遊禁令等。

拜登政策小組成員週二表示，拜登將在就職典禮結束後的數小時內，在白宮的橢圓形辦公室簽署多項行政命令。美媒取得備忘錄顯示，除了重新加入《巴黎氣候協定》、WHO，還將撤銷對多個穆斯林國家的旅遊禁令、美加 Keystone XL 油管計畫許可，並中止對美墨邊境築牆工程的資金援助。拜登上任第一天議程大致如下：

重返《巴黎氣候協定》

拜登將採取幾項步驟，恢復歐巴馬政府任內應對氣候變遷所作出的努力，其中便包含重新加入巴黎氣候協定。即將擔任國家氣候顧問的 Gina McCarthy 也表示，拜登還將發布命令要求聯邦機構考慮修訂車用燃料與排放標準，並撤銷美加 Keystone XL 輸油管計畫的許可證。

重回 WHO

川普政府去年致函聯合國，宣布正式退出 WHO，並於今年 7 月 6 日起生效。拜登曾在去年美國大選前承諾，當選後將立即撤銷川普退出 WHO 的決定，預計拜登將派出傳染病學家佛奇 (Anthony Fauci) 代表美國出席週四 (21 日) 舉行的 WHO 執行委員會會議。

叫停美墨邊界築牆工程

川普此前藉由宣布國家緊急狀態，以便在不需獲得國會批准下，兌現他在美墨修築圍牆的承諾。外界預計拜登上任後將暫停川普的築牆計畫，改以替代方案緩解非法移民湧入美國的問題。

取消部分穆斯林國家旅遊禁令

拜登計畫取消川普任內對中東、中亞和非洲等部分穆斯林國家的旅遊禁令。拜登白宮顧問 Jake Sullivan 認為，穆斯林旅遊禁令的發布源於仇外心理和宗教信仰，批評川普政策為美國添上一大污點。

加強移民改革法案

拜登移民改革議程包含為 1100 萬民非法移民提供「8 年歸化政策」，加速放寬非法移民，並在當局審核身份、安全以及非法入境相關資料後，向符合資格人士發放 5 年期的臨時綠卡，取得合法在美工作與學習的資格。

此外，拜登還將加強 DACA 計畫，確保符合資格的非法移民不會遭到驅逐出境。

其他政策：

拜登還將要求人民在出入聯邦建築物時必須配戴口罩並履行社交距離措施、下令聯邦政府向遲繳房租的人民提供更多援助、減輕學貸負擔、關閉川普任內設立的 1776 委員會等等。