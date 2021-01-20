川普在任最後一天特赦73人 包括前資深顧問班農 減刑70人

美國總統川普在任最後一天，一如外界預期，大規模特赦了數十人，其中包括他的前競選部長和前白宮顧問班農 (Steve Bannon)。

其他獲得特朗普赦免的人包括主要的共和黨籌款人 Eliott Broidy，他於去年秋天被起訴「未經登記的外國代理人」並認罪，承認收受數百萬美元的巨款，協助外國政府遊說川普政府。以及因欺詐罪名被判入獄 28 年的前底特律市市長 Kwame Kilpatrick 與說唱歌手 Lil Wayne。

總體而言，川普一共對被裁定犯有聯邦罪行的 73 人給予赦免，並減免了對其他 70 人的刑事判決。

其中最受矚目的對象是班農，他在離開川普政府後，是保守派新聞網站 Breitbart 前負責人，他被控和另外 3 人所發起用於修築美國南部邊境牆的「我們築牆」(We Build The Wall) 計畫中，卻將網路籌款用於個人支出，但並不認罪。

班農以超過 500 萬美元的代價獲得保釋，他被捕時，川普表示遺憾，並稱很長時間沒有與他聯絡。

紐約時報報導，白宮本打算在 19 日更早時間公布特赦名單，但相關人員討論是否特赦班農以致延誤。

另一個受注意之處，在於川普並未赦免自己或親人，先前有人一直猜測他會這麼做。據《路透》報導，川普本打算這麼做，但最終被律師團勸退。