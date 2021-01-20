〈東森集團展望〉電商+直銷動能強 今年營收估衝破600億元

東森集團總裁王令麟今 (20) 日宣布，東森集團去年總合併營收達 329.82 億元，年增 21%，獲利 26.35 億元，今年集團總營收目標上看 615 億元，年增幅上看 86%，為「非常有挑戰的高目標」，其中，成長最快的將是大 EC 電商平台和直銷電商。

東森購物 (合併草莓網) 作為集團目前的營收和獲利主要動能，去年營收 247 億元，稅後純益 14.45 億元，年增 132%，每股純益 (EPS)14.18 元，稅後純益率 5.9%，也創歷史新高。

王令麟指出，東森購物已正式成為新線上零售獲利王，歸功於整合集團旗下自營商品、線上線下布局，以及社交電商策略奏效，台灣會員總數已超過 900 萬名，加上東森幣輔助和自營商品銷售大幅成長，去年自營商品業績已占 30% 營收，占獲利比重高達 60%。

王令麟也提到，作為集團旗下新金牛事業體—東森直銷電商，自 2018 年 4 月成立至去年底，營收已衝上 15 億元，較 2018 年成長近 4 倍，獲利達 7000 萬元，預計今年將一口氣將挑戰 60 億大關，目標晉升台灣前五大直銷商。

東森直銷電商目前擁有近 5 萬名的直銷商，王令麟設下 2025 年底前挑戰直銷商突破 10 萬大關、營收 350 億元的長遠成長目標。

而東森集團旗下 ETtoday 新聞雲營收告捷達 15.2 億元，年增 22%，東森寵物雲年營收 18.4 億元，年增幅 215%，合計東森新媒體年營收 33.6 億元，年成長 84%。

另外，王令麟指出，今年將接續推出聲林之王第三季、大型實境廚藝節目料理之王第二季、挑戰舞林高手的霹靂舞之王、選拔自然美女的玩美之王，以及挖掘台灣新生代電競高手的電競之王，藉此深耕年輕客群。