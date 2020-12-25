東森董座：看好電商前景 獲利有望逐年增長

東森國際 (2614-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長廖尚文表示，受惠東森集團已建構起一站式服務的東森生活圈，各事業業績加乘成長，今年營運將優於去年，隨著轉投資東森購物獲利增長，且電商前景樂觀，再加上其他虧損事業體也漸入佳境，目標獲利表現一年比一年好。

廖尚文強調，東森購物前三季每股純益 9.62 元首度超過競爭業者，已是新零售電商獲利王，隨著電商滲透率持續提升，對新零售業務未來發展相當期待、大幅成長可期。

東森目前主要經營三大業務，包括倉儲、新零售 (貿易事業) 和新媒體，其中，前三季新零售貢獻營收占比達 39%，據去年同期大增 29 個百分點，反映今年電商市場熱絡帶動，而去年占營收比重近 50% 的倉儲業務，今年以來營收雖年增達 11%，但占比降至 31%，顯示多角化經營有成。

東森旗下倉儲事業是國內唯一經營港口大宗穀物倉儲業者，共有 4 座自動化穀倉，倉容量達 33 萬公噸，卸載量年約 600 萬公噸，占全台進口量 70-80%，廖尚文指出，倉儲事業穩健成長。

東森寵物雲將發展複合店 展店空間尚有近 200 家

東森貿易事業營運主體為東森寵物雲，年底全台達 108 家，已是國內線下寵物通路第一品牌。

據寵物食品及用品公會統計，台灣寵物市場規模估計達 500 億元，複合年成長超過 6%，市場商機龐大，廖尚文說，接下來將發展自營商品、持續展店、增加大型店，並發展複合店經營，為強化規模效益，長期目標要擴充至 300 家。

東森購物明年 Q1 開東森商城 並看好直銷電商發展

對於轉投資金雞母東森購物，東森說明，除自營保健美妝外，以東森農場生鮮產品導入新客、投資熊媽媽買菜網進軍生鮮電商市場，並將於明年第一季開出東森商城，引進愛買、大潤發等知名廠商。

廖尚文強調，線上線下整合、發展自營商品以及直銷電商，是明年重要的成長動能。

另一方面，東森說明，上半年轉投資台灣自然美營收年增 40%，不受疫情影響，正持續拓展直營店和加盟店，今年門市數共增加 50 家，已達 328 家，部分店點將朝涵蓋美甲、美睫和美髮方向複合經營。

東森前三季合併營收 33.98 億元，年增幅達 74.79%，尤其今年已無航運事業虧損壓力，使前三季稅後純益達 3.66 億元，每股純益 (EPS)0.66 元，獲利年增高達 15.5 倍。