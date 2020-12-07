東森直銷體系年營收明年拚增4倍 將開新旗艦店

東森全球新連鎖上周末斥資千萬打造高雄年會，東森集團總裁王令麟指出，東森全球新連鎖成立僅短短 3 年，今年營收預計可達 15 億元，年增 3 倍，目標明年要挑戰 4 倍成長，目前已完成北中南三都布署，其中，高雄總部已啟用，而位在台中七期的台中旗艦店預計明年 3 月開幕。

東森統計，東森全球新連鎖今年共誕生 5 位皇冠領導人，並有 107 名新晉的鑽石級經銷商，王令麟指出，藉此直銷體系，東森成功照顧 30 萬個家庭，明年營收還要挑戰 4 倍成長。

王令麟強調，為落實成長目標，東森支持經銷夥伴發展全台的業務，除了台北，東森全球新連鎖已完成台中、高雄的布署；其中，高雄總部剛在上月舉行揭幕啟用儀式，位在台中七期的台中旗艦店也預計明年 3 月開幕，這些總部規劃有訓練教室，並免費提供給經銷夥伴使用。

王令麟進一步指出，自 2015 年起積極發展自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，經過 5 年時間，成功培養會員消費習慣，並邁入收割期，今年自營商品業績已占營收比重達 30%，更占獲利 60%，是主要獲利來源之一。

展望未來，東森全球新連鎖預計將持續推出更多保養品、日用品，同時推廣台灣在地特色農產，力拚翻轉外界對直銷印象，目標拿下台灣直銷龍頭，未來也將陸續展開海外市場布局。

整體來看，東森集團表示，去年集團營收達 270 億元，預計今年將突破 330 億元，除了自營商品之外，與 11 位中央和地方首長攜手合作推出的東森農場，將常設化、品牌化， 預料業績將穩健成長，王令麟已喊出，明年集團營收上看 600 億元目標。