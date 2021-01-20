盤前財經大事搶先讀2021年01月20日

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拜登接任美國總統

台灣 12 月外銷訂單

法說會：台達電、仁寶、亞德客 - KY、國巨、聯茂

新股掛牌：穎崴

〈美股盤後〉葉倫為財政刺激背書 四大指數收高 費半強彈、台積電 ADR 飆近 5%

美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激，道瓊周二 (19 日) 終場漲逾百點，幫助美股走出上周收低的陰霾。臉書、Alphabet 等科技股強力反彈，那斯達克綜合指數勁揚 1.5%，費城半導體指數漲 3.4%，台積電 ADR 大漲 4.9%。閱讀全文...

葉倫：美國能負擔更高企業稅 但克服疫情後再說

美國財政部長提名人選葉倫 (Janet Yellen) 周二 (19 日) 出席參議院任命聽證會表示，若美國與全球其他經濟體協調合作，美國有望實施更高的企業稅且不損害企業競爭力，但增稅計畫只會在克服疫情後才會執行。閱讀全文...

外資：鴻海已打進 Apple Car 供應鏈 趕工生產關鍵零組件

鴻海 (2317-TW) 傳出已打入蘋果 Apple Car 供應鏈，日系外資指出，鴻海正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。閱讀全文...

義隆、聚積 Mini LED 合作報捷 拿下新一代 Switch 大單

任天堂積極籌備下一代遊戲機 Switch Pro，傳出將採用新世代面板技術 Mini LED，除了找上台廠群創 (3481-TW) 合作，據悉，義隆 (2458-TW)、聚積 (3527-TW) 分別拿下面板時序控制晶片、驅動晶片訂單大單，也是雙方合作 Mini LED 首個捷報，具象徵與實質效益。閱讀全文...

鴻海 MIH 平台成員數近 1 個月倍增至 400 家 未來擬舉辦開發者大會

鴻海 (2317-TW) 技術長暨 MIH 聯盟軟體平台負責人魏國章昨 (19) 日透露，目前 MIH 平台成員數最近一個月倍增，已經超過 400 家，未來也規劃舉辦開發者大會。閱讀全文...

首家純網銀正式營運 樂天首推兩大引擎 祭台幣 7 天高利定存

台灣首家純網銀樂天國際銀行昨 (19) 日正式對外營運，為台灣開啟了純網銀數位金融的全新紀元，樂天國際銀行一上線就推出兩大殺手級的金融創新引擎，「快樂會員制度 (Happy Program)」和「樂天生態圈」，其中，「快樂會員制度」的會員可以與日本同步享有「樂天點數平台」，堪稱一大突破。此外推出台幣 7 天定存，提供年利率高達 10 倍定存的年利率。閱讀全文...