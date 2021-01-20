〈國泰金經濟調查〉疫情未壓垮經濟 民眾對薪資調漲期待值連9月上揚

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 2021 年 1 月份國民經濟信心調查結果，近九成民眾預期今年經濟成長可保 2，也隨著景氣展望向上，民眾對薪資上漲的預期指數比起 12 月的 2.1、大舉上升至 6.4，已經連 9 月上揚，顯示疫情未壓垮我國經濟之下，讓民眾對薪資可望調高的期待水漲船高。

國泰金表示，國發會最新公布的 11 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖變種病毒蔓延，但是疫苗進展樂觀，展望指數比去年 12 月的 16.6 微幅上揚至 18.8，現況指數亦從 22.4 走高至 24.4。

正因為景氣展望持續走揚，民眾薪資上漲預期指數則比起 12 月的 2.1、大舉上升至 6.4，已經連 9 月上揚。大額消費意願指數則比起 12 月的 5.8 微幅下降至 5.1，主要是國內秋冬疫情不確定性再起，抑制民眾大額消費意願。

國泰金指出，主計總處估計 2021 年經濟成長 3.83%，通貨膨脹率 1.16%，而依據本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3%，有 86% 的民眾認為今年的經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.42%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 76%，顯示近九成民眾預期今年經濟成長可保 2，景氣復甦下民眾認為通膨溫和。