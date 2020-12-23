去年半數員工薪資不到50萬元 研究所畢、四大產業高於均值

主計總處今 (23) 日公布去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為 49.8 萬元 (平均每月約 4.2 萬元)，年增 1.64%，其中，前 10% 受僱員工月薪近 10 萬元，而以教育程度來看，研究所程度者可達 95.9 萬元，另有四大產業包括電力及燃氣、金融保險、資通訊服務和醫療保健業者薪資中位數，均明顯高於全體。

就產業來看，以電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數 112.4 萬元，金融及保險業 94.8 萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 70.4 萬元，醫療保健業 64.5 萬元相對高。

前 10% 受僱員工月薪近 10 萬元

主計總處說明，去年全年工業及服務業受僱員工總薪資第 1 十分位數為 29.1 萬元 (平均每月約 2.4 萬元)，年增 4.10%，而第 9 十分位數為 117.9 萬元 (平均每月約 9.8 萬元)，則年增 2.62%。

從各年齡層來看，以 40 至 49 歲者 57.2 萬元較高，未滿 25 歲及 65 歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為 34.9 萬元、40.4 萬元較低。

而隨教育程度提高，全年總薪資中位數呈現遞增，研究所程度者 95.9 萬元，大專程度者 53.9 萬元；若與去年比較，研究所程度者增加 1.87% 最多，國中及以下者也增 1.76%。

按廠商規模別分，以 500 人以上廠商僱用員工全年總薪資中位數 69.3 萬元較高，4 人以下者 35.5 萬元較低。

其中，以電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數 112.4 萬元，金融及保險業 94.8 萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 70.4 萬元，醫療保健業 64.5 萬元較高。

藝術、服務、住宿餐飲業全年總薪資水準低於 40 萬元

不過，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業 (不含公私立學校等) 均未達 40 萬元，主計總處說明，可能因多為部分工時員工所致。