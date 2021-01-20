美國Office Depot拒絕史泰博併購提案

美國大型辦公文具連鎖龍頭 Office Depot(ODP-US) 於 19 日 (週二) 宣布，拒絕同業史泰博 (Staples) 母公司在 11 日所提出的併購提案。

Office Depot 表示不想被徹底併購，但如果有成立合資公司等替代方案，會考慮接受。這很可能考量到兩家同產業大型企業合併時，與當局間的溝通及手續冗長。

Office Depot 的董事會經過討論後，決定不把整家公司賣給史泰博，而是希望把零售及電商業務賣給史泰博，或與對方成立合資事業，認為此舉除了能降低成本，還可避免來自當局的監督。

史泰博 11 日提議以每股 40 美元 (較前一個交易日收盤價溢價 8.2%)、總金額達 21 億美元的條件展開敵意併購，若是雙方無法達成共識，則會在 3 月實施公開收購。

為了避免抵觸美國聯邦貿易委員會 (FTC) 在反托辣斯法的相關規定，史泰博也提議在雙方店面重疊的市場進行事業整合，或是把 Office Depot 的 B2B 業務賣出。

史泰博曾為上市公司，於 2017 年的時候被私有化。該公司曾在 1996 年及 2015 年時，兩度打算併購 Office Depot，最後因為 FTC 認為該併購案妨礙業界競爭且有損消費者權益，而未能成功。