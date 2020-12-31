Tiffany臨時股東會 接受LVMH約158億美元併購條件

根據《路透社》報導，美國知名珠寶品牌蒂芙尼 (Tiffany)(TIF-US) 於 30 日召開了臨時股東大會，同意接受全球精品業龍頭法國 LVMH 集團所提出的約 158 億美元併購條件。最快在邁入明年不久後，LVMH 就會將蒂芙尼納入旗下。

在 2019 年 11 月的時候，LVMH 就宣布要以大約 162 億美元的金額買下蒂芙尼，創下該集團併購史上的新高紀錄。然而後來新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，精品市場急速惡化，LVMH 也在 2020 年 9 月決定撤回該併購案。

不久之後，LVMH 又於 2020 年 10 月底時決定，要以每股 131.5 美元的價格買進蒂芙尼股票，較原先談妥的條件低了 3.5 美元，這也代表 LVMH 在這宗併購案所支付的金額較原先計畫少了約 4.25 億美元。

蒂芙尼在 1837 年發跡於美國紐約，銷售銀製首飾及鑽石戒指等。已故的美國知名女星奧黛莉赫本 (Audrey Hepburn) 所主演的 1961 年電影「第凡內早餐」(Breakfast at Tiffany's)，也讓該品牌在國際上名聲遠播。

LVMH 在 2020 年 9 月宣布撤回該併購案的時候，蒂芙尼也在美國法院提起訴訟、要求履約。雙方在當時針鋒相對，這齣歐、美兩地高級精品的對立戲碼，也一度引起世人關注。