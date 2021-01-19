台積電領軍台股大漲 法人點名5G、電動車供應鏈接棒多頭

台股今 (19) 日在台積電 (2330-TW) 領軍下大漲 265 點收在 15877 點，法人表示，大盤短線靠跌多的面板與航運股拉抬，中長線仍看好 5G 與電動車供應鏈表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期持續看好半導體上游表現，拉長至中長期則相對看好 5G 相關以及電動車供應鏈，至於傳產，則有機會搭上景氣回溫利多。

廖哲宏進一步指出，目前許多科技零組件仍供不應求，儘管第 1 季淡季不淡預期已反映在股價上，但第 2 季供需持續吃緊，有些族群能見度甚至已到第 3 季，甚至未來一年。

廖哲宏表示，受惠生產活動及需求大幅回溫，整體庫存水位偏低；其中晶圓代工、封測、IC 記憶體、載板、面板以及 discrete 等需求吃緊至少持續到今年上半年。

在長期成長趨勢題材上，則是偏好包括 AI、車用電子、雲端伺服器及高速傳輸等，整體科技展望正向。

廖哲宏說，策略上隨著指數上漲，市場評價走高，但透過主動操作，選股仍是較佳的應對策略，只要拉回都是很好的布局時點。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股盤勢在半導體加持下仍由多頭控盤，而全球最大的晶圓代工廠營運展望向來被視為全球半導體展望的風向球，今年有望持續受惠 5G、高效能運算，以及車用需求高漲等，產能利用率將維持高檔水準，突顯未來需求暢旺。

葉獻文指出，半導體產業占台股市值逾 4 成，指標大廠法說的樂觀展望也領先反應台灣電子業的榮景，將成為推升台股持續上攻的主要動力。

但葉獻文也提醒，隨著短線急漲後的調節壓力出籠，籌碼面進入整理階段，待沉澱後，仍有機會進一步挑戰萬點整數關卡。