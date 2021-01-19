護國神山發威 台股大漲265點收15877點 續創新高再戰萬六

護國神山台積電再發威續創新天價，聯發科、聯電同步扮演領頭羊，帶動台股今 (19) 日回神一度大漲逾 300 點，最高來到 15928 點，一舉收復 5 日線挑戰萬六大關，終場上漲 265.37 點或 1.7%，收 15877.37 點，續創收盤新高，成交值為 3168.63 億元。

台積電上周法說會釋出樂觀展望，並大舉上調資本支出至 250-280 億美元，創歷史新高，今日吸引大量買盤進駐，股價開高走高大漲逾 4%，衝上 632 元，終場收 627 元，市值攀升至 16.25 兆元，雙雙創下歷史新高。

聯電股價同樣表現強勢，盤中一度衝上 53.9 元，創 18 年多來新高，終場則收在 53 元，漲幅達 6.7%，市值將近 6600 億元。聯電線上法人說明會 27 日登場，法人看好，因晶圓代工產能供不應求，聯電 8 吋、12 吋代工價格已陸續調漲，法說會可望釋出正面訊息。

三星近期 5 奈米訂單大爆滿，傳出將削減自家旗艦級處理器產出，同時減少高通 5G 晶片產能，市場看好聯發科可望伺機搶食訂單、拉高市占率。聯發科今日股價回神，一度大漲近 5%，衝上 880 元，續勢挑戰歷史新高。

電子股重回多頭懷抱，包括鴻海、大立光、台達電、日月光投控、瑞昱、聯詠等，股價走勢都相當強勁。面板雙虎友達、群創盤中引發多空交戰，終場連袂收跌。此外，陽明今天解除分盤交易，開盤帶量直攻漲停，但貨櫃三雄盤中引爆賣壓，股價由紅翻黑，陽明重挫逾 8%。

電動車發展熱絡，近期更爆出車用晶片供不應求，相關台廠供應鏈營運因此水漲船高，車用電子今日躍市場焦點，包括 IGBT 導線架順德、車用影音系統凌陽等均獲得買盤青睞，股價亮燈漲停，健和興、凌陽、敬鵬、聯嘉及貿聯 - KY 等多檔概念股，交投也相當熱絡。

