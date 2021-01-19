【日盛投顧】指數站上5日均線

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (15,716 點)、10 日線(15,530 點) 之上，指數早盤開高即重返 5 日均線之上，盤中穩步走升，尾盤漲幅微幅收斂，終場指數上漲 265.37 點，漲幅 1.70%，收在 15,877.37 點，成交金額為 3,195.75 億元。三大法人合計買超 100.85 億元，外資買超 66.22 億元，投信買超 8.2 億元，自營商買超 26.43 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：約與前一交易日持平，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：站上 5 日均線，下檔支撐為 1/18 低點 (約 15,320 點) 附近，壓力為 1/15 高點 (16,042) 點附近。

(3)、技術指標：KD 呈死亡交叉，但開口收斂，有機會延續轉強力道。

3. 櫃買指數月線有撐，漲幅 0.54%，收在 186.45 點。支撐為 182 點附近，壓力為 190 點附近，KD 開口收斂，有望上攻收復 5 日及 10 日均線。

4. 台股選股方向可留意晶圓代工、設備、檢測、自行車、綠能等族群。

結構半導體、IC 設計、自行車、太陽能等強勢

1. 電子權值股：電子權值股獲資金青睞，週二晶圓代工 2330 台積電及驅動 IC 廠 3034 聯詠收盤價創歷史新高，2308 台達電、2317 鴻海、2454 聯發科等股價反彈。

2. 測試介面：5G 及 WiFi 6 世代交替加速進行，雲端及邊緣運算也帶動人工智慧 (AI) 及高效能運算 (HPC) 需求急速升溫，週二半導體測試介面廠旺矽 (6223) 表現亮眼，帶動精測 (6510)、雍智(6683) 股價上揚。

3. 自行車：自行車與電動自行車的購買熱潮持續，無論整車廠或零組件廠，在手訂單都已經看到 2021 年第三季之後，2021 年營運續拚新高可期，相關個股如巨大 (9921)、美利達(9914)、桂盟(5306) 等股價強勢。

4. 觀盤重點：電子權值股領漲，帶動指數轉強上攻並收復 5 日均線，我們認為短線上可以 5 日均線為支撐，並須留意量價配合、不宜背離，若量價能同步向上走揚，較有利指數延續多頭格局，建議挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股佈局上可留意晶圓代工、設備、檢測、自行車、綠能等族群。