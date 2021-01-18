世芯今年挑戰賺逾2股本 外資調升目標價至980元

外資出具報告指出，世芯 - KY(3661-TW) 已完成 GDR 籌資，相關資金將持續投入先進製程，同時，中國自主化趨勢不斷延燒，加上韓國、中東等客戶穩定開案，今年營收、獲利將續創新高，每股純益上看 22 元，調升目標價至 980 元。

外資表示，世芯日前已完成 GDR 定價，每股定價 25.73 美元，合計募資約 1.96 億美元，世芯先前規劃將資金投入先進製程研發，並計畫投資韓國半導體廠 ASIC Land，服務當地半導體客戶。

外資看好，中國近年由於受美方制裁，更加速自主化發展，世芯受惠該趨勢，已取得飛騰及另一家中國大廠訂單，尤其飛騰強攻伺服器，帶動伺服器 CPU 拉貨力道強勁，另一家中國大廠的網通晶片組也預計本季開始放量，第一季營運可望淡季不淡，營收估較去年第四季再成長 1 成以上，續創高。

另外，世芯在中東客戶也有進展，受惠 Habana Labs 投入 AI 領域，並採用 5 奈米製程，NRE 單案金額相當可觀，後續也可望量產挹注營收。

外資看好，世芯在台積電 (2330-TW) 產能支援下，先進製程業務包括 16 奈米、7 奈米甚至 5 奈米，皆可望持續擴張，預計今年營收將年增 5 成以上，優於市場預期的 45%，每股純益上看 22 元。