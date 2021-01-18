中華電率13家廠商進駐高雄亞灣區 3年內將投資逾3億元

中華電 (2412-TW) 今 (18) 日宣布，攜手國內外共 13 家廠商正式進駐高雄亞洲新灣區打造高雄 5G AIoT 創新園區，發展 5G AIoT 應用與服務，中華電預計 3 年內將投入 3 億元並提供 500 個就業機會。

為建立 5G AIoT 產業生態系，高雄「亞洲新灣區 5G AIoT 國際大聯盟」已在去年 11 月底成軍，董事長謝繼茂表示，中華電身為聯盟創始成員之一，將攜手 13 家廠商進駐高雄亞洲新灣區，包括國際大廠微軟 (MSFT-US)、國內廠商中光電、佐臻、品臻、谷林運算、亞旭電腦、所羅門 (2359-TW)、寶蘊凌科、達明機器人、愛實境、AECOM、緯謙科技等，讓台灣產業迎向全球市場。

中華電預計 3 年內在高雄亞灣區新創園區內，投入超過 3 億元資金，包括鋪設光纖網路，提供高速無線網路服務、投入雲端機房建設，並與微軟等國際平台商合作提供雲端服務，將為園區建構 5G 企業專網，讓創新服務可在實證場域進行驗證；同時園區將招募人才實地參與 5G 創新應用，預計提供 500 個就業機會。

中華電表示，該園區將會打造智慧製造、AR/VR 應用、無人機巡檢及物流運送、智慧路燈及環境偵測等 5G 垂直應用實證場域，藉此讓更多創新應用擴展至商用規模。

中華電指出，後續將持續拓展廣結盟策略，結盟國內外眾多跨領域合作夥伴，扶植台灣新創團隊，加速 5G 及 AIoT 應用解決方案創新與開發，貼近市場需求。