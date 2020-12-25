〈中華電5G布局〉全國首套5G新創實驗專網 成立企業加速器

中華電 (2412-TW) 今 (25) 日宣布，林口新創園區建置全國首座 5G SAn79 新創實證場域，加上中華電信林口企業加速器正式亮相，企業客戶分公司總經理吳麗秀表示，後續將輔導加速器新創團隊，共同搶攻企業客戶商機。

經濟部中小企業處去年委託中華電在林口新創園區，利用 4G 與 5G 共同架設的 NSA(非獨立組網) 技術設備、n78 頻段，建置 5G NSA n78 及 5G mmWave 實驗網，為讓 5G 應用達到低延遲目標，今年則在 n79 頻段、SA(獨立組網) 技術設備，完成建置 5G SA n79 企業專網實證場域，讓新創企業可進行服務實測驗證。

另外，中華電也成立「中華電林口企業加速器」，針對 5G、AIoT、XR、資通訊及智慧生活等應用領域，歷經 3 個月選出 8 支 5G 新創團隊，未來將針對獲選團隊進行網通專業技術輔導、對接創投業者與合作夥伴資源等。

吳麗秀指出，目前加速器新創團隊的產品，林口園區兩公里內的企業均可導入使用，另外，公司也將針對入選作品進行初步規劃後，導入到企業客戶中，或是將產品與中華電既有的軟硬體結合、重新包裝，銷售給企業客戶。

吳麗秀表示，中華電已擺脫過去只提供電信服務的形象，旗下在硬體、軟體開發、大數據分析、AI 影像辨識都有團隊，加上合作廠商專業領域，可打造解決方案。

吳麗秀舉例，近期 AR、VR 多使用在遠端協作，如廠區遇到機器故障，工程師即可透過 AR、VR 將現場狀況傳輸給後台後，立即進行機器修復；有些則是用在教育訓練，只需要利用 AR、VR，人員不需現場教學即可完成，目前許多企業已導入且成效佳。